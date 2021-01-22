Draymond Green gets ejected from the game 🤔 pic.twitter.com/ALHFIwXnUl — Bleacher Report NBA (@BR_NBA) January 22, 2021

「追夢」卓雷蒙格林對勇士的重要性，在此役完全展露出來！格林上半場快結束時被驅逐出場，也讓勇士陣腳大亂，勇士以104比119慘遭作客的尼克修理，無奈中止2連勝，尼克則摘3連勝，目前8勝8敗、勝率剛好5成，暫居東區第6。

整場比賽的關鍵點，出在上半場還剩1分04秒，卓雷蒙格林不滿裁判吹判，憤而大聲咆嘯，換來直接驅逐出場命運，也讓勇士軍心大亂，特別是上半場就摘20分的柯瑞，竟在第3節熄火，投5中1、僅拿2分，也讓勇士落居15分落後。

來到末節，勇士發動最後反撲，儘管柯瑞連進兩顆三分球，加上兩罰俱中，一個人連拿8分，帶領勇士追到還差12分，可惜接下來尼克馬上拿到4分，重新擴大領先差距，勇士總教練科爾乾脆最後2分23秒就把柯瑞換下，宣告放棄比賽。

2019年選秀探花巴雷特替尼克攻下生涯新高28分，外加5助攻、2籃板，米契爾羅賓生拿下18分，蘭道爾貢獻16分、17籃板及9助攻的準大三元演出，培頓15分；勇士以柯瑞30分最高，威金斯17分、9籃板，懷斯曼15分、8籃板。

(中時 )