中捷通車利多助攻下，台中1字頭房價區再少兩區！根據房仲業者統計台中各區房價結果顯示，單價最高的為西屯區27.4萬、南屯區25.7萬、西區23.6萬，都有2~3％的年漲幅；而首購熱門的北屯區與北區，去年平均房價正式揮別1字頭，分別以20.5萬、20.3萬，連袂晉升2字頭俱樂部，使台中的2字頭行政區，從原先的3個增加為5個。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台中建設多元、投資旺，水湳經貿園區的綠美圖、國際會展中心接連動工，中央公園也啟用，而北屯、北區、西屯、南屯等地，更受惠於中捷綠線利多，近兩年大舉吸引購屋族，買氣信心支撐價格上揚力道。

而外圍區段也有三井Outlet二期商城規劃，帶動海線商機，台中房市遂展現出不容小覷的向上潛能，有機會持續助長1字頭區段的房價朝2字頭挺進。

2字頭俱樂部中，以北屯區在2020年買賣移轉棟數表現最為亮眼，全年達8,162棟，也是台中各區中，人口增加最多的區域，平均房價年漲3.5％。

台灣房屋台中青海特許加盟店東林于甄分析，北屯區本來就是台中人口最多的行政區，且自然增加及社會增加長年維持正成長，因此剛性買盤厚實，交易量高居台中之首，在人氣與買氣加持下，2字頭只是時間早晚的問題；加上北屯區近年有北屯機捷、單元十二、十四期、單元八及水湳經貿園區等大規模開發題材，又設有5座捷運站及2座火車站，軌道紅利豐厚，激勵房價往上攀升。

(工商 )