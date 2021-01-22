民進黨國際事務部主任羅致政今天表示，駐美代表蕭美琴出席美國總統拜登就職典禮到底有沒有創下先例，只要看美國參議院外交委員會主席里契第一時間推文表示這是1979年來的第一次，還讚許了拜登新政府的邀請，其實不用爭辯。

身兼民進黨國際事務部主任的立委羅致政說，針對「42年來的外交突破」的說法，有藍營政治人物或臉書粉專拿出歷次的就職典禮邀請函，說上面也都印著主辦單位「就職典禮國會聯合委員會（JCCIC）」的字樣，所以那來什麼「突破」。

羅致政說，這樣的批評根本劃錯了重點，更是魚目混珠、混淆視聽。要進入典禮會場，當然需要名牌或邀請函，重點是邀請函是如何取得，是比照過去請託國會議員取得，還是主辦單位直接邀請。

他說明，就如同在台灣參加總統就職典禮或國慶大會，一般民眾和立法委員可能都有邀請函，但立委的是主辦單位直接署名邀請，而一般民眾多數是透過民意代表間接取得，坐的位子也在不同區域。

羅致政表示，其實不用爭辯到底有沒有創下先例，只要看美國參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）在第一時間的推文就明瞭，連里契都說這是1979年（台美斷交）來的第一次，還讚許了拜登新政府的邀請。

羅致政說，這項外交突破照理是全民、跨黨派都應該高興的事，怎麼還有人百般質疑、酸言酸語，甚至還不以為然。

(中央社)