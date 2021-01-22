桃園龜山國小鄭浩恩在富邦盃台灣12強少棒大賽表現亮眼，今日對上台北福林國小打出雙安、3打點的好成績，總教練李政達對他讚譽有加，還爆料他場下多才多藝，會跳舞也會饒舌，跟中信兄弟高宇杰小時候一樣調皮。

綽號金剛的鄭浩恩是陣中捕手，總教練李政達說他很勇於表現自己，但雖然外向卻也容易緊張，「金剛狀況好時會人來瘋，但希望他場上、場下不要判若兩人，他場下很活潑，但上場容易緊張、腦袋空白。」

和曾帶過的高宇杰相比，兩人擔任捕手一樣個性調皮，但高宇杰勝在場上腦袋清楚，「宇杰知道自己在幹什麼，金剛會容易隨著比賽強度專注力下降。」

而鄭浩恩也知道自己容易緊張的毛病，他有些懊惱地說，「場下告訴自己冷靜一點，好球打就對了，但上場後會不聽話，壞球還是會打。」

教練爆料鄭浩恩會跳舞也愛饒舌，隊友則在一旁補充「他都在教室跳舞」，讓鄭浩恩有些害羞，「我都在網路上找饒舌歌，喜歡大陸的苦行僧，但我只喜歡聽，歌太快了還唱不出來。」

鄭浩恩也知道有個職棒學長高宇杰，「他很有拚勁，我有找過他在威廉波特的影片，他很強，還有看到廖乙忠、宋文華、宋家豪。」鄭浩恩透露希望高宇杰有空能回學校指導他，「希望能教我擋球技巧，左投右投怎麼檔我還不太會。」

(中時 )