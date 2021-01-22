反萊豬公投連署進行中，新北市議員葉元之日前接獲民眾詢問，近日住家門牌變更，之前已填妥的連署書是否還有效？經葉元之詢問新北市選委會及新北市民政局，得到的答案是「不需要重填，已經填好公投連署的朋友，請不用擔心。」

葉元之表示，根據審查公投連署書的程序，中選會在收到公投連署書後，會交給各地方的戶政機關查驗身分，而地址是否正確由戶政機關認定。

戶政科表示，雖然市民的門牌被整編，但仍然會被視為是同一地址，所以身分沒有問題，不管是填新式或舊式門牌地址，連署書皆有效。

葉元之說，新北市去年共完成15萬4000面的門牌整編，並從今年1月開始通知民眾前去換發身分證及戶口名簿。這時間就剛好落在萊豬公投的第二階段連署期間，因此引起已完成連署的民眾緊張，這也代表大家對公投的重視，歡迎還沒參與連署的朋友，可以到葉元之服務處進行連署，讓我們一起拼公投、護食安。

(中時 )