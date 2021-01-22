家住台中市南區的「阿芳」因帕金森氏症等疾病，多年前發病、2年內退化到無法活動，仰賴創世基金會志工及年邁父親照顧，為幫助他們能過個好年，僑泰高中攜手創世基金會，校長溫順德等人帶著學校扶少團志工幫助阿芳卿嫂家裡環境，並贈送禮品、紅包給阿芳的爸爸，盼拋磚引玉，讓弱勢家庭感受到社會溫暖。

溫順德及僑泰高中學務主任葉筱楓帶著扶少團志工抵達阿芳住處，大家分工合作，幫助阿芳及她的父親清潔住家環境。創世基金會指出，阿芳是台中院服務到宅個案，她的母親因腦膜炎、在多年前過世，爸爸獨自扶養兄妹兩人長大，未料因家中遺傳帕金森氏症，兄妹先後發病，阿芳的哥哥在病後多年過世。

僑泰高中扶少團利用年前幫助植物人等弱勢家庭，盼達到拋磚引用效果。(僑泰高中提供／林欣儀台中傳真)

溫順德說，阿芳的父親為了照顧女兒，只能就近接些工作度日，因照顧女兒與工作兩頭燒，無力料理家中環境，扶少團特別帶著準備好的掃把等工具，協助阿芳清掃住家，整理出成堆廢棄物，他則與大里扶輪社社長黃英智幫阿芳家貼上春聯，並贈送禮品、紅包給阿芳的爸爸，希望他們今年過好年。

扶少團團長翁世英說，照顧植物人真是很辛苦的事，自己能幫忙的有限，只希望透過小小的力量，在過年前為阿芳家庭捎來一些溫暖。扶少團祕書何宸維則說，在為他人服務後，看到受助者的笑容，自己也感覺快樂，更懂得珍惜擁有的幸福。

溫順德強調，僑泰扶少團成立3年，積極投入社區志工服務工作，透過志工服務的實踐，盼啟發學生關懷他人的胸襟及感恩惜福的價值觀，今年學校也號召師生捐輸，分別捐贈創世基金會32萬、華山基金會25萬，將轉換為年節禮品與應急紅包，給弱勢者一個暖冬。

(中時 )