詐騙案件層出不窮，新北市中和警分局與轄內台灣腦身心機能認知協會共同舉辦「銀髮族防詐桌遊」宣導活動，號召長者們一起玩桌遊，除了透過遊戲情節加深長者的防詐觀念外，也藉此鼓勵長者多互動、拓展銀髮人際關係。

中和警分局表示，宣導活動以桌遊體驗為主軸，透過遊戲情節，使銀髮族牢記身旁親友遭詐騙時可能出現的行為與勸阻技巧，擴展宣導效益及減少受害。

詐騙案件層出不窮，新北市中和警分局與轄內台灣腦身心機能認知協會共同舉辦「銀髮族防詐桌遊」宣導活動。（中和警分局提供）

桌遊將銀髮族常遭遇的詐騙手法融入遊戲中，透過寓教於樂方式傳授防詐方法，不僅拉近警民關係，也讓同桌夥伴樂不可支笑開懷，使防詐宣導更貼近民眾。

中和警分局表示，近年銀髮族遭詐案件有增加趨勢，透由銀髮族玩桌遊過程，了解防範詐騙的知識，強化自我防衛避免被害，倘民眾遇不明或可疑電話，佯裝親友欠債或擄人等，應立即以舊有電話回撥查證或連絡相關親友加以確認。

此外，要謹記「防詐3C要訣」：「Calm down保持冷靜」、「Check it out小心查證」、「Call 165反詐騙諮詢」，切記勿輕易將財物交給對方，並籲請民眾將此訊息告知身邊的親友，以提高民眾的防詐騙之共識與警覺。

(中時 )