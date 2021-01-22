前總統川普分享堅毅桌上紅按鈕的秘密

美國總統拜登20日才剛上台，但已經在橢圓形辦公室做了一些改變。而其中最明顯的，或許就是他不像前任總統川普那麼喜歡汽水。

據《紐約郵報》（New York Post）和《獨立報》（The Independent）等媒體21日報導，政治庭論家鄧恩（Tom Newton Dunn）21日推文，附了一張拜登坐在辦公桌後的相片，只見上面擺著堆了老高的總統令，但川普時代著名的紅色小按鈕卻不見了。

「拜登總統除掉了健怡可樂的按鈕，」鄧恩寫道，「以前川普一按下它，僕役長就會馬上端著銀托盤送上健怡可樂，可是現在它不見了。」

2017年時，川普曾向媒體大秀這紅按鈕。只要他坐在歷任總統用了數十年的堅毅桌（Resolute desk）前，一按這按鈕，可樂馬上就會送到手上。川普當時曾得意地說，每當他按下這按鈕，幕僚都會注意到，而他們都會有點緊張。白宮前幕僚席姆斯（Chris Sims）說，川普會惡作劇，向訪客謊稱他在按與核武有關的按鈕，接著冷不防按下它。而訪客會面面相覷，不知所措。等僕役端上可樂時，川普就開懷大笑。

President Biden has removed the Diet Coke button. When @ShippersUnbound and I interviewed Donald Trump in 2019, we became fascinated by what the little red button did. Eventually Trump pressed it, and a butler swiftly brought in a Diet Coke on a silver platter. It's gone now. pic.twitter.com/rFzhPaHYjk — Tom Newton Dunn (@tnewtondunn) January 21, 2021

事實上，據美聯社報導，歷任美國總統已用了這紅色按鈕幾十年，而川普則用它來叫僕役為他送上午餐，或是1天十來杯健怡可樂。

雖然拜登沒那麼喜歡可樂，但也有自己的最愛，那就是冰淇淋。去年8月時，孫輩透露，他「總是在吃冰淇淋，通常是香草口味的」。

就在拜登上任後1天，拜登喜愛的「珍妮超棒冰淇淋」（Jeni's Splendid Ice Creams）為了向他致敬，特別推出了名為「白宮巧克力碎片」（White House Chocolate Chip）的新口味。據說從2012年起，他便經常光顧這家手工冰淇淋店。而創始人珍妮•布莉頓•鮑兒（Jeni Britton Bauer）也因此得知，他很愛在鬆餅甜筒上加兩球巧克力碎片冰淇淋。

或許拜登有一天也會用上總統專用紅色按鈕，不過他要的應該不是可樂，而可能是最愛的冰淇淋。

拜登超愛冰淇淋

(中時新聞網)