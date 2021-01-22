前總統川普分享堅毅桌上紅按鈕的秘密

美國總統拜登20日才剛上台，但已經在橢圓形辦公室做了一些改變。而其中最明顯的，或許就是他不像前任總統川普那麼喜歡汽水。

據《紐約郵報》（New York Post）和《獨立報》（The Independent）等媒體21日報導，政治庭論家鄧恩（Tom Newton Dunn）21日推文，附了一張拜登坐在辦公桌後的相片，只見上面擺著堆了老高的總統令，但川普時代著名的紅色小按鈕卻不見了。

「拜登總統除掉了健怡可樂的按鈕，」鄧恩寫道，「以前川普一按下它，僕役長就會馬上端著銀托盤送上健怡可樂，可是現在它不見了。」

2017年時，川普曾向媒體大秀這紅按鈕。只要他坐在歷任總統用了數十年的堅毅桌（Resolute desk）前，一按這按鈕，可樂馬上就會送到手上。川普當時曾得意地說，每當他按下這按鈕，幕僚都會注意到，而他們都會有點緊張。白宮前幕僚席姆斯（Chris Sims）說，川普會惡作劇，向訪客謊稱他在按與核武有關的按鈕，接著冷不防按下它。而訪客會面面相覷，不知所措。等僕役端上可樂時，川普就開懷大笑。

事實上，據美聯社報導，歷任美國總統已用了這紅色按鈕幾十年，而川普則用它來叫僕役為他送上午餐，或是1天十來杯健怡可樂。

雖然拜登沒那麼喜歡可樂，但也有自己的最愛，那就是冰淇淋。去年8月時，孫輩透露，他「總是在吃冰淇淋，通常是香草口味的」。

就在拜登上任後1天，拜登喜愛的「珍妮超棒冰淇淋」（Jeni's Splendid Ice Creams）為了向他致敬，特別推出了名為「白宮巧克力碎片」（White House Chocolate Chip）的新口味。據說從2012年起，他便經常光顧這家手工冰淇淋店。而創始人珍妮•布莉頓•鮑兒（Jeni Britton Bauer）也因此得知，他很愛在鬆餅甜筒上加兩球巧克力碎片冰淇淋。

或許拜登有一天也會用上總統專用紅色按鈕，不過他要的應該不是可樂，而可能是最愛的冰淇淋。

拜登超愛冰淇淋

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文章來源：Biden removes Trump’s Diet Coke button from the White House
文章來源：President Biden appears to remove Trump’s Diet Coke button from Oval Office
文章來源：Biden appears to have removed Trump's Diet Coke button from the Oval Office

(中時新聞網)

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