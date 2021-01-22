北京市東、西城區通知居民展開全員核酸檢測。（讀者提供）

據統計，自1月17日大興區出現首名感染者以來，北京市新冠疫情感染者累計已升至16人。為嚴控疫情，北京市西城區、東城區今明兩天展開核酸檢測全員普篩。

昨天（22日）北京市新增3例本地確診病例和1例無症狀感染者，其中3名確診病例全部居住在大興區天宮院街道融匯社區。

1月20日、21日，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組連續召開專題會議，會議要求，各區區長留區做好處置工作；對近14天以來到訪過天宮院街道的人員要第一時間落地查控並進行居家觀察。

今天早上，西城區、東城區已經相繼發佈通告稱，將於1月22日至1月23日分批組織區域內人員進行核酸檢測。

據北京市衛建委通報，1月21日0時至24時，北京新增3例本地新冠肺炎確診病例和1例無症狀感染者，無新增疑似病例。自1月17日大興區出現首名感染者以來，本次疫情感染者已升至16人。

西城區和東城區表示，本輪疫情發生以來，外區確診病例活動軌跡涉及西城區，西城區已先後組織4輪相關行業人員及確診病例活動軌跡所涉相關人員核酸檢測45萬餘人次，結果均為陰性。考慮到近期外部輸入風險增大，為確保全西城區廣大居民、駐區單位工作人員生命安全和身體健康，於今明兩天（1月22日至1月23日）分批次組織區域內核酸檢測。

會議指出，北京市已進入「兩會」會期，各區各部門各單位要更加重視，將疫情防控作為第一位的工作，加強值守，全力以赴做好疫情防控和處置，築牢防控屏障，堅決遏制疫情傳播。市防控工作領導小組堅持日調度機制，各區區長留區做好處置工作。

會議強調，大興區要不折不扣落實天宮院街道全域管控措施，對重點小區嚴格封控，確保隔離觀察人員足不出戶，嚴防人員交叉流動。做好垃圾清運、環境消殺等工作。對近14日以來到訪過天宮院街道的人員要第一時間落地查控並進行居家觀察。

會議強調，要加緊流調溯源，對2020年12月10日以來所有入境進京人員進行排查，開展血清抗體檢測，盡快查清傳播鏈條。要嚴格入境進京人員「14＋7＋7」措施，查找入境人員和貨物潛在風險點，扎緊「外防輸入」的籬笆。

(中時 )