警方大幅攔阻民眾臨櫃詐騙。（警方提供，文：陳鴻偉）

北市刑大統計，2020年透過與金融機構合作，行員在臨櫃時發現焦急、擔憂及不停接聽手機的長者，或是急著匯款救「男朋友」的女性等，及時報警前往制止詐騙，總計阻擋匯出金額為2.1億元，也讓近千民眾免於上當。

北市警方指出，去年11、12月詐騙集團蠢動，警方及金融機構聯手攔阻4200萬元，其中又以中國信託商業銀行成功攔阻33件、金額1678萬餘元最為卓著，市長柯文哲22日利用治安會報，頒發感謝狀表揚攔阻詐騙有功行員。

警方指出，目前最常見的詐騙手法，分別為「假投資」、「假交友（徵婚詐財）」及「猜猜我是誰」，北市警方去年共查緝集團195件、車手及收簿手計有2269人，查緝能量居全國第一，另財損金額與去年同期相較亦大幅減少2億5000萬餘元。

警方也呼籲年關將近，最近常見許多「假投資」詐騙，以「高獲利、低風險」，偽造案例、影片，製造許多人搶著投資的假象，使民眾降低防備心，值得小心防範。

民眾若發現疑似車手提領款，報警因而查獲詐欺車手者，經審核後可獲獎金1萬元，如有詐欺疑問請立即撥打110或165反詐騙諮詢專線查證，以確保自身財產安全。

(中時 )