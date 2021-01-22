消息傳出，因日本資生堂正將業務重心，轉移至高檔化妝品上，故有意用1500億至2000億日圓左右價格，約14.5億到19億美元，要把洗髮精與護膚品等平價個人保潔商品業務，出售給一家CVC Capital Partners私募投資公司。資生堂股價22日盤中也一度飆漲逾6%。

知情人士透露，目前在談的交易內容，包括資生堂的一些日本國內與海外業務。談判雖正在進行，但很可能隨時會告吹。資生堂與這家私募投資公司，均不願正面表態。

資生堂指出，規劃2021年上半年度，會與CVC Capital Partners洽談個人保潔業務出售一事，但目前尚未有任何定奪。

資生堂欲出售包括，思波綺(TSUBAKI)與消除異味的Sea Breeze品牌。這些商品在亞洲藥妝店與便利商店都可常常看到。

彭博社先報導目前談判內容，總交易額大概在1500億至2000億日圓，約14.5億美元至19.3億美元之間。資生堂也表示，就算賣掉了也會考慮再入股繼續參與經營。

資生堂目前正專注於高檔化妝品上，包括自己同名品牌，以及在百貨公司販售的Cle de Peau與NARS等品牌。

至於CVC Capital Partners與凱雷投資集團（Carlyle Group）等全球私募投資公司，最近一直想要把觸角延伸至日本市場。因大型日本業者一直想提高股東報酬率，與出售自己非核心產品，而這些私募投資業者就看準這一點，希望從中獲取利益。

CVC Capital Partners在2020年，為自己第五支亞太基金募得45億美元。

與其它高檔品業者一樣，資生堂業績也受到疫情衝擊。加上旅行禁令下，大客戶中國大陸旅客無法至日本大肆採購，也讓資生堂高層很頭疼。

資生堂於2020年11月曾表示，預估當年淨損為300億日圓，比之前更早預期虧損220億日元，還要來得差。

(時報資訊)