澳洲電信、愛立信及高通共同合作，於今(22)日宣布成功達成5G商用網路單一用戶最高達5Gbps的5G下載速度，此次5G NR數據通話透過商用網路在黃金海岸5G創新中心實現。

這項全球首次使用智慧型手機外型的行動測試裝置、連接商用網路達成的紀錄，是澳洲電信持續投入的成果。澳洲電信不僅致力於為客戶不斷提升網路速度上限，也為即將進行的網路部署累積重要經驗。這項成就建立在先前於2020年9月達成最高下載速度4.2Gbps紀錄的基礎之上，此里程碑將能為澳洲電信用戶帶來更卓越的網路效能體驗，並為擴大網路容量和功能奠定基礎。

上述三家企業採用愛立信無線系統針對毫米波的一體式基地台Streetmacro 6701，創下了在即時網路上最高流通速率的新紀錄。該流通量是透過NR載波聚合(CA)技術聚合八個100MHz n257的毫米波，以及LTE載波聚合兩個20MHz Band 7的載波，在單一用戶使用總和為 840MHz 的頻譜中所達成的，為無線通訊的重大里程碑。而所使用的裝置為智慧型手機外型的行動測試裝置，搭載高通Snapdragon X60 5G數據機及射頻系統，並配有第三代高通QTM535毫米波天線模組。

高通技術公司資深副總裁暨4G/5G部門總經理Durga Malladi表示，5G毫米波能夠為消費者和企業實現更多新的使用案例，並讓現在的行動裝置受益於其更大的網路容量、數千兆位元的速度和低延遲的特性。期待接下來能繼續與澳洲電信和愛立信密切合作，並在2021年持續為推動澳洲的商用5G毫米波發展共同努力。

(時報資訊)