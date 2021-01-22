大學學測首日 馬祖無人缺考、無人發燒 14:042021/01/22 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大學學測今（22日）登場，連江縣考區由馬祖高中負責，共有53位考生，其中52位為應屆學生、1位為重考生。（連江縣政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大學學測今（22日）登場，連江縣考區由馬祖高中負責，共有53位考生，其中52位為應屆學生、1位為重考生。（連江縣政府提供） 大學學測今（22日）登場，連江縣考區由馬祖高中負責，共有53位考生，其中52位為應屆學生、1位為重考生。馬祖高中表示，今（22日）上午所有考生無人缺考、無人發燒，考試狀況良好。 110學年度學科能力測驗訂於今（22日）、明（23日）兩天舉行，大考中心規定，進入分區時，均須配合量溫並佩戴口罩，經量測發燒者，額溫達37.5度以上或耳溫達38度以上，不得進入考場。 今（22日）考試科目為英文、國文、社會；明（23日）考試科目為數學、國寫、自然。 大學學測台東1考生咳嗽 開啟防疫試場 學測首日嘉義考生量體溫進場 3件違規恐遭扣分 (中時 ) #馬祖 #學測 #考試 #發燒 #防疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 學測首節英文 7考生開3間隔離試場 12:372021/01/22 生活 學測英文科試題解析 教團：中偏難、極具鑑別度 12:242021/01/22 生活 學測防疫高規格 台南一中出動自動測溫除菌門 11:452021/01/22 生活 學測今登場 首次居隔考生應試 04:102021/01/22 焦點要聞 學測登場 彰化1名考生發燒38度啟用備用考場 11:302021/01/22 生活 桃園考區1學生 疑腸胃發炎發燒 啟動防疫試場 13:152021/01/22 生活 統一證攜中正大學 產學合作育才 04:102021/01/22 全球財經 慶鴻機電 產學合作推A＋人才 04:102021/01/22 財經要聞 桃衛爆2疫調人員隔離自主管理 現場狀況曝光 12:002021/01/22 生活 2疫調人員驚傳發燒 桃園衛生局大消毒 04:102021/01/22 焦點要聞 今學測日變天！全台轉濕涼 早晚溫差逾10度 07:362021/01/22 生活 生活熱門新聞 部桃首見病患確診 90歲父親染疫！再傳60歲女兒 - 生活 國內染疫最年長 出院後牙痛 赴長庚就醫確診 - 生活 周玉蔻嗆「再說我洩密就提告」 宅神怒批狗才信：快來告我 - 生活 能否使用陸製疫苗？陳時中這麼回答 - 生活 本土疫情升溫 苗縣長驚爆5接觸者沒找到 衛生局緊急澄清 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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