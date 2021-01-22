大學學測今（22日）登場，連江縣考區由馬祖高中負責，共有53位考生，其中52位為應屆學生、1位為重考生。（連江縣政府提供）

大學學測今（22日）登場，連江縣考區由馬祖高中負責，共有53位考生，其中52位為應屆學生、1位為重考生。馬祖高中表示，今（22日）上午所有考生無人缺考、無人發燒，考試狀況良好。

110學年度學科能力測驗訂於今（22日）、明（23日）兩天舉行，大考中心規定，進入分區時，均須配合量溫並佩戴口罩，經量測發燒者，額溫達37.5度以上或耳溫達38度以上，不得進入考場。

今（22日）考試科目為英文、國文、社會；明（23日）考試科目為數學、國寫、自然。

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