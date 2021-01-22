國民黨立法院黨團相繼提案，凍結駐美代表蕭美琴30％交際費；民進黨發言人劉康彥今表示，國民黨卻一路唱衰，還打算綁住台灣的外交，用假消息當作提案理由，凍結蕭美琴大使的預算，前線忙作戰，後面斷糧草。

劉康彥指出，當駐美代表蕭美琴成為台美斷交後，第一位正式受邀，而且不是拿美國國會議員公關券，是用官方代表的身份正式出席美國總統就職大典，台美關係空前友好的時候，國民黨卻一路唱衰，還打算綁住台灣的外交，用假消息當作提案理由，凍結蕭美琴大使的預算。

他說，號稱最擅長外交事務的國民黨，執政期間從來沒有被正式邀請參加美國總統就職大典。這次拜登新上任，國民黨立委甚至諷刺，現任駐美代表蕭美琴想要入場，連門都沒有，到現在還在爭辯，蕭美琴代表並不是先例。

他指出，其實根本不用爭辯，美國參議院外交委員會主席JIM RISCH第一時間的推文就寫的非常清楚明瞭，表示這是1979年台美斷交後的第一次，甚至還讚許了拜登政府的邀請。這代表台美關係並不會因為美國的政權交替而改變，更凸顯國民黨距離美國越來越遠，號稱最有外交能力的國民黨，已經退步為只會批評、打擊前線外交人員的政黨。

他說，去年捷克議長才率團訪問台灣，讓台灣和捷克的關係日漸友好，沒想到，國民黨又用錯誤的訊息，凍結駐捷克代表處預算，這是意圖讓在捷克前線的外交人員，無法運作，造成台灣的外交跟國民黨執政時期一樣「外交休兵」嗎！？

他呼籲國民黨，對內都可以有不一樣的意見，但是外交是對外，攸關台灣在國際的發展，我們應該要團結，支持第一線的外交人員，不要再扯後腿。

(中時 )