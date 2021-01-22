一名母親日前在臉書控訴，她出錢請小孩班級的每位同學1人1杯飲料，並委託老師發送，沒想到該班導師竟私自規定「表現不好的學生只能喝半杯，或不能喝」，而且剩餘的飲料，該師還以「自己請客」的名義拿給其他老師，讓她完全不能接受，該控訴文章在PTT上引發軒然大波，網友說「把學生的飲料拿去做公關是哪招？」

該母親在臉書「小一聯盟」上發文表示，因為小孩的班級代表學校參加比賽，她出錢買給每位學生與老師1人1杯飲料，後來發現班導師說表現不好的同學只能喝半杯，有些人甚至不能喝，多出來的飲料還要以老師名義送給其他老師，還要求學生說是「班導請客」讓她完全不能接受。

老師說表現差的學生只能喝半杯飲料，引發家長不滿。（圖／翻攝自PTT）

該母親說，該老師已經不是第一次對表現差的學生差別待遇，當天不只一位學生只喝到半杯飲料，她認為每個學生都會進步、退步，不應該以此抹煞每個人的努力。該文章之後被另名網友分享到PTT上，該網友說，團隊的成績應該要共同承擔吧，單獨處罰失誤的學生太傷人，「把學生的飲料拿去做公關是哪招？」

許多網友也留言，「這老師不怕被告喔？」 「這種事小朋友回家跟家長講不就被拆穿了？老師怎麼這麼敢？」「侵占無誤，除非家長有說讓老師逕行處理」、「憑甚麼扣住？家長請『全班』，老師憑什麼決定誰可以誰不行」、「哇塞！如果是真的那也太無恥了。」

(中時新聞網)