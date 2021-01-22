德國漢莎航空執行長周四指出，公司每兩小時要損失100萬歐元(約120萬美元)，已經較新冠嚴重時期有了顯著的改善。漢莎航空在去年低潮時，上述數據為兩倍之多。

執行長Spohr表示，公司正在刪減成本，由於貨運運費率的上揚，將航線專注在能產生正向現金的業務上。

漢莎在去年獲德國政府紓困90億歐元，包括政府買股20%。公司已經使用30億歐元，Spohr表示，也許不會全部用完；希望夏季旅遊業有較好的反彈，預計今年營運將恢復到疫情前水準的40%~60%。

荷蘭皇家航空(KLM)周四宣布，今年將再裁減1000個工作職位，並警告政府要求所有乘客和機組人員在飛往荷蘭前，需通過新館檢測，將停止長途飛行。

KLM在去年已經裁員5000人。公司批評所有入境人員在登機後四小時內必須通過快速篩檢，即除了提出過去72小時證明，再提出第二次檢測證明；荷蘭將是世界首個採取這種措施的國家。

KLM表示，政府周三的隔離和檢疫政策，機組人員可能要在外國停飛和隔離，讓KLM被迫從周五開始停止270個現有的長途航班。KLM也被迫停飛亞洲的貨運航班，亞洲貨運是KLM在疫情期間唯一成長的業務，將抵銷約三分之二的營收。

KLM要求政府重新考慮該政策，並表示已經獲得多個國際航空和運輸協會的支持。

(時報資訊)