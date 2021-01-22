短裙正妹演講中兩腿間掉出神秘物體，引人遐想。（圖／翻攝自虎撲討論區）

大陸網路最近瘋傳一段「主人的任務」30秒影片，一位正妹在演講時，短裙裡滑出竟有一支不名物體從，不料正妹從容拿起該物體，接著若無其事繼續演講，這段影片被台下網友拍下ＰＯ網造成瘋傳，還掀起網友玩起猜猜遊戲，猜從她裙子裡掉出來的究竟是什麼東西。

網友看到影片紛紛猜測，有人猜正妹當時在玩「主人的任務」，懷疑不明物體應該是「按摩棒」之類的物體。不過也有網友指出，仔細看畫面，認為應該是手機，猜測正妹演講時將手機插在腰上，但因短裙不夠緊，手機滑落才會引人遐想。

有網友解釋說，其實有不少主持人因為裙子沒有口袋，就把手機夾在腰間上台，可是如果腰圍太鬆或動作過大，就會像影片裡的正妹一樣，在網路瘋傳後，掀起眾多網友大玩猜謎遊戲。

可是，影片中清楚可見，當正妹彎腰伸出左手拿掉下來的東西時，該物品明顯是從兩腿之間滑下來，而且似乎是肉色的圓形狀，而非棒物狀。由於她拿下這個物體後，與手中的疑似白色講稿重疊握在一起，讓人更無法看清楚這個神秘物體到底是何物？留給人無限想像空間。

(中時新聞網)