29歲大陸女星鄭爽被前男友張恒爆出在美國代孕棄養，人設一夕之間崩毀，不但被廣電總局親自發文點名封殺，北京電視台也宣布抵制失格藝人，許多電視台和廣告商都急著和鄭爽切割，她可能還得面對超過2億港幣（約7.2億台幣）的天價廣告賠償金。

消息曝光第一時間，鄭爽還在北京衛視錄影，她原本榮獲「第19屆華鼎獎中國近現代題材電視劇最佳女演員」、「第13屆華鼎獎全國觀眾最喜愛十佳電視明星」兩項大獎，也遭華鼎獎宣布收回，甚至連廣電總局都抨擊「代孕棄養者，德不優法不容」。

據香港《蘋果動新聞》報導，在廣電總局封殺鄭爽後，北京電視台也迅速解除和她的一切合作，宣布不會再播出任何和她相關的作品，鄭爽目前手上的新戲和節目全都泡湯，由於藝人工作合約內容都會明列，如果演員出現問題導致作品胎死腹中，演員必須承擔責任，因此鄭爽可能得面臨7.2億天價違約金。

事實上，鄭爽已經連續3年登上富比士名人榜，名下就有4棟豪宅，總值很可能飆破8億元，然而如今廣電總局都嚴正表明，公眾人物應該要「嚴格律己修身，嚴私德，講大德，守公德」，不允許劣跡藝人汙染社會，鄭爽的演藝事業可以說是毀於一旦。

(中時新聞網)