春節將至，國民黨21日召開記者會，由發言人洪于茜、盧宸緯共同公布新年春聯。國民黨表示，今年的春聯題字為李轂摩大師親自揮毫的墨寶，李大師所擅長的字、畫融合，生動風格手法皆呈現於今年的墨寶春聯中。

國民黨表示，去年大家持續受到疫情的肆虐，選用「牛轉乾坤、奮啟新局」為題，即是期望在迎接牛年到來之際，大家可以一起走出疫情困境，不僅要扭轉困境，更要為中華民國開啟新局。

國民黨指出，考量近日疫情嚴重，本次將不另行安排公開發放，有需要的民眾可以直接至地方黨部索取，數量有限，送完為止。

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