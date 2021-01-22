苗栗市1間音樂會館雖受疫情影響生意，仍堅持10年來捐白米做愛心，22日舉辦捐贈儀式，9個社會團體受惠。（巫靜婷攝）

苗栗市一間音樂會館，每年歲末年終之際舉辦捐大米做愛心的活動，今年雖受疫情影響，生意少了1至2成，業者仍堅持公益活動，22日捐出3000公斤的白米，交由縣內公益團體發送給弱勢族群，店長顏昭宇表示，疫情對室內娛樂活動一定有影響，但賺多就捐多、賺少就捐少，10年來不間斷。

苗栗市天璽星光大道音樂會館22日舉辦捐贈愛心大米活動，苗栗家扶中心、正德苗栗愛心廚房、新住民社團、安瀾宮、華嚴啟能中心等9個社會團體受惠，負責引薦的苗栗縣議員余文忠，同時也苗栗家扶中心委員，他表示，3000公斤白米將發送給有需要的人，也讓在地店家能善盡社會責任。

音樂會館店長顏昭宇表示，因應防疫店裡砸了20幾萬添購熱感應儀，放置於大門監測客人是否發燒，也要求客人必須戴口罩入場，坦言受疫情影響KTV生意大受影響，尤其本土疫情爆發後，生意約掉了1至2成，不過賺多就捐多，賺少就捐少，雖每年規模有大有小，但堅持10年做公益，累積購買白米的總金額已超過100萬元。

音樂會館希望未來持續捐贈下去，同時期望更多熱心企業一同共襄盛舉。苗栗家扶中心社工督導馬淑蓉指出，疫情期間社福募款困難，但許多人考量弱勢家庭需求，會陸續口罩、白米、民生物資等，雖然捐款減少，但物資捐贈依舊熱絡，也感謝各界相助。

(中時 )