高雄一名已婚男子阿光（化名），在澳洲與小三美美（化名）同居，美美更曾在IG上貼出與阿光同居合照，PO文「喜歡我的腳趾頭很漂亮含得很開心」、「好的時候每天來月經來也吃」、「為了取悅我還會想新招式」等親密細節，正宮提告求償60萬元精神撫慰金。法院審理後判美美應賠償正宮5萬元，全案確定。

根據判決書，阿光之妻指控，她與丈夫在2016年11月結婚，美美明知丈夫已婚身份，仍在2016年11月至2017年6月間與丈夫在澳洲同居。2017年7月間夫妻大吵，阿光向妻子坦承外遇，正宮才得知遭丈夫背叛，痛苦不堪。

而美美還曾在IG限時動態上PO出「說我的腳趾頭很漂亮還含得很開心，月經來也吃，為了取悅我還會想新招式」、「妳現在用的還是我使用過丟掉的垃圾」、「好奇老公抱著其他女人睡一年現在是什麼味道，你們還睡得下去嗎？我真是無法想像」、「在澳洲跟另一半一起住在小公寓一起打理一個家，真的是很幸福的感覺」、「當他一回來看到就過來抱我親我……嘴裡碎碎念還是很甘願的吸我可怕的掉髮」等文字，並附上合照等。

美美則稱，與阿光在2016年4、5月間相識並交往，後因阿光2016年11月初到澳洲打工旅遊分手，交往時曾看過阿光身分證配偶欄，相信阿光未婚，只是對感情不忠，同時與很多人交往，直到2017年6月間才知道阿光早已結了婚，否認有跟阿光在澳洲同居，強調IG帳號不是她的，PO文內容也與阿光無關。

橋頭地方法院勘驗對話、貼文等證據，認定美美明知阿光結婚，仍與對方親密交往，判美美須賠償正宮10萬元，但阿光應分擔一半，最後判美美應賠償正宮5萬元；案經上訴，高雄高分院將其駁回，全案確定。

(中時新聞網)