高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日舉行投票，身兼民進黨主席的蔡英文總統，20日在民進黨中常會上表達態度，明確表達不能坐視不管後，民進黨空、陸軍動起來，陸戰部分，鳳山綠委許智傑今在臉書呼籲要支持者站出來投不同意票，不能讓落單的黃捷被欺負、被霸凌。空戰則是由綠委高嘉瑜跨區協助發放黃捷署名的春節，希望高的網路高聲量拉抬黃捷。

自從蔡英文本周在民進黨中常會表態力挺黃捷後，黃捷罷免案勢必將回到藍綠對決，綠營挺黃捷的動作也陸續發動，許智傑今在臉書向支持者呼籲，黃捷是很認真謙虛地掉的民代夥伴，認真質詢，盡心盡力為民服務，我們不能讓這場報復行動成功，我們要讓全國人民感受到鳳山人的溫暖與感動。

許智傑提到，選舉與罷免是人民的權利，我們都會尊重，但是罷韓結束後，罷捷團體以沒禮貌、翻白眼、質詢內容不尊重執政團隊等奇怪的理由，鼓動仇恨要罷免黃捷，來達成報復洩恨的目的，希望鳳山人站出來投票，不能讓報復行動成功。

綠營不僅基層動起來，也發動跨區宣傳，高嘉瑜昨宣布跨區發放黃捷的春聯，希望民眾「貼春聯挺黃捷」，歡迎民眾到兩人服務處領取各自的春聯。

綠營人士分析，桃園市議員王浩宇罷免案通過後，藍營士氣大振，盼一鼓作氣再次成功罷免黃捷，如今民進黨中央表態要力挺黃捷，即便黃捷為無黨籍，但民進黨有不能輸的壓力，藉由炒熱罷免案催出支持者投票的戰略，力保黃捷的態度明顯。

(中時 )