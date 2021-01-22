北京市順義區、大興區出現新冠肺炎疫情，許多街道、小區被標註為中高風險地區。剛好北京首都機場位於順義區、大興機場位於大興區，許多民眾擔心，如果從這2處機場進出北京，個人足跡是否會因為被大數據追蹤導致健康碼變成紅色？答案是：不會！

北京首都國際機場股份有限公司副總經理趙瑩表示，從去年3月起，大興機場運營的國際航班已全部轉場至首都機場運營，目前大興機場沒有國際客運和貨運入境航班。

趙瑩表示，大興機場與首都機場在疫情防控方面的標準和措施是一致的，一是嚴格落實所有進入航站樓人員的查碼測溫工作。二是強化旅客高頻接觸設備設施的消毒以及航站樓內通風等措施，每週對航站樓、停車樓、機場巴士、貨運區等區域300個點位進行環境採樣檢測工作，目前檢測結果全部為陰性。此外，截至目前已先後組織開展了3次大規模全員集中核酸檢測，目前所有檢測結果均為陰性。

此外，趙瑩表示，目前，首都機場和大興機場都不是中高風險地區，因此旅客無論前往首都機場還是大興機場乘機出行，行程碼和健康碼都不會變紅。

(中時 )