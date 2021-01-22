防疫優先 台南新化年貨大街停辦 14:322021/01/22 中時 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 已邁入第10年的台南市新化年貨大街，今年確定停辦。（台南市新化區公所提供／劉秀芬台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因新冠肺炎疫情升溫，台南市新化年貨大街是否舉辦備受在地居民關心，台南市府22日下午舉行大型活動協調會議，宣布新化年貨大街停辦。 新化區長吳金喜表示，防疫為重，年貨大街取消舉辦，攤商租金將退還，已發包的場地規畫設計等皆暫停，後續費用依合約方式處理，部分已完成裝置視情況留到明年再用。 防疫保單掀團購潮 停售聲起 抗疫打到下半場 數位科技成關鍵 (中時 ) #新化年貨大街 #停辦 #舉辦 #防疫優先 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三峽年貨大街喊停 店家轉租求生 04:102021/01/22 地方新聞 環球購物A19店助攻 拚業績年增一成 04:102021/01/22 產業．科技 長庚醫院年終獎金4.5個月＋防疫優勉金0.5個月本薪及5000元紅包 11:292021/01/22 財經 禁桃令連爆 鄭文燦籲防疫同心 04:102021/01/22 焦點要聞 500元賠10萬 防疫保單賣翻 04:102021/01/22 財經焦點 全球傳動訂單能見度達Q2 年營收拚成長二成 10:292021/01/22 財經 英媒爆：日本自認東奧恐告吹 將爭辦2032年主辦 11:172021/01/22 國際 全臺首創新潤「心建築‧新建築」打造超淨化抗菌社區 04:102021/01/22 產業特刊 歡樂宜蘭年停辦 春捲贈長青食堂 04:102021/01/22 地方新聞 OVO無框電視K1 攜手燦坤、特力屋搶過年商機 09:322021/01/22 財經 比亞迪擬釋股 募近300億港元 04:102021/01/22 全球財經 生活熱門新聞 部桃首見病患確診 90歲父親染疫！再傳60歲女兒 - 生活 國內染疫最年長 出院後牙痛 赴長庚就醫確診 - 生活 周玉蔻嗆「再說我洩密就提告」 宅神怒批狗才信：快來告我 - 生活 能否使用陸製疫苗？陳時中這麼回答 - 生活 本土疫情升溫 苗縣長驚爆5接觸者沒找到 衛生局緊急澄清 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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