因新冠肺炎疫情升溫，台南市新化年貨大街是否舉辦備受在地居民關心，台南市府22日下午舉行大型活動協調會議，宣布新化年貨大街停辦。

新化區長吳金喜表示，防疫為重，年貨大街取消舉辦，攤商租金將退還，已發包的場地規畫設計等皆暫停，後續費用依合約方式處理，部分已完成裝置視情況留到明年再用。

(中時 )