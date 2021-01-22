原先外界看好台積電可望拿下英特爾外包訂單，但英特爾表示，2023年晶片仍將以自行生產為主，消息衝擊台積電股價、終場重挫3.5%（或24元），收在649元。法人認為，台積電漲多拉回修正難免，且英特爾說法模糊不清，是否下單並沒有把話說死，台積電的先進技術領先，長線仍相當看好。

英特爾財報會議周四（21日）登場，市場最關注委外代工政策，金融時報報導，即將上任執行長Pat Gelsinger表示，2023年的多項晶片產品仍以自行生產為主，但考量產品範圍相當廣泛，可能同時擴大某些技術和產品的委外代工，未來將採雙軌制生產，至於具體的生產計畫，將在他2月15日正式上任之後再公布。

市場先前預期英特爾可能將多項產品委由台積電代工，為台積電營運增添成長新動能，但因英特爾外包政策偏向保守，投資人失望性賣壓出籠，引發台積電ADR盤後下挫逾2%，而台股的台積電股價也同步走跌，終場大跌24元，跌幅達3.5%，收在649元。

法人認為，英特爾法說會對於委外代工的說法模糊不清，並未表明不下單給台積電，也就是沒把話說死，然台積電先進製程稱霸業界，且預估今年起至2025年，每年複合成長率將達10-15%，估計今年台積電EPS 達 23~24 元。不過台積電今年以來股價飆漲近3成，加上外資近期在高檔賣超，不排除短線回測五日線641元，長線來看仍屬偏多格局。

(中時新聞網)