我駐美代表蕭美琴獲邀出席美國總統拜登及副總統賀錦麗就職典禮，民進黨國際部主任羅致政20日表示，這是1979年以來，我國第一次獲美國「就職典禮籌備委員會」正式邀請，堪稱重大突破，卻有不少聲浪質疑該「突破」內容。國民黨台北市議員游淑慧也指出，此事有違民進黨過去「大內宣SOP」，顯得異常低調，背後究竟是美方要求或另有隱情，啟人疑竇。

新北市秘書處長饒慶鈺20日在臉書上回憶，自己2009年隨團出席前美國總統歐巴馬就職典禮，並貼出了留念的邀請函，綠色框中就是署名邀請的主辦單位，由聯邦參眾兩院聯合組成的「就職大典國會聯席委員會」(Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies, JCCIC)。

游淑慧今日在臉書發文，稱她和饒慶鈺是以前在台北市政府的老同事，饒擁有正宗外交部出身的卓著資歷，看到饒的回憶和其他媒體人的分析，她其實也同樣心有疑惑。游指出，過去民進黨台美或國際事務的「大內宣SOP123」：1、事前、事後公布邀請函（敲碗等）；2、活動現場狂自拍（不是外圍草皮）；3、找友台的參、眾議員合照（顯示有朋友），但如今卻相對低調的參與、低調的畫面，讓她不禁質疑：「是美方要求或另有隱情？」

游淑慧直言，有前輩跟她說，說不定民進黨等著大家懷疑，再拿出照片打臉，「如果真是這樣，執政黨也太賊了」。游強調，樂見台美關係越來越好、光明正大，但要「真與實」，毋須變成內宣和政治說嘴；台美關係若真史上最好，更應該光明正大，不需搞出這麼奇怪的節奏，連對人民都機關算盡。

(中時新聞網)