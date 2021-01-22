女星陳諭從馬來西亞出道，嫁給馬來西亞籍老公，婚後育有2子，沒想到日前卻傳出確診新冠肺炎，而在確診第8天之後，小兒子竟也跟著染疫，讓她情緒一度相當崩潰，只能祈禱母子在隔離完畢之前，都不要再有任何狀況發生。

陳諭本月11日進行檢測，隔天下午就收到確診通知，因為還有電影要拍攝，讓她一度不知道該如何是好，無奈表示：「我已經那麼小心，還是確診了，我很擔心我的老公和每天和我親親抱抱的孩子們」，而在確診第八天時，除了咳嗽和沒嗅覺之外，其他症狀都消失了，這才讓她慶幸逐漸康復時，未料老公和2個兒子去檢測後，小兒子居然確診新冠肺炎，母子倆則被安排到同一間房間隔離，處於康復到接近無症狀狀態，而她也希望到隔離完畢之前，母子倆都不要再有突發狀況。

昨天剛好是陳諭隔離第十日，母子倆在經過各項檢查後，已經都是沒有症狀，她表示原本可以拿到release letter，但礙於兒子隔離未滿10天，得由她親自照顧之下，只能暫時先延緩，但確定的是狀態穩定的兩人，已經不需要轉住院，目前已返家隔離到下週再做檢查即可。

陳諭表示出門時口罩、眼鏡都戴著，走到哪消毒液就噴到哪，但疫情期間仍須出門賺錢和採買日用品，加上拍攝時沒辦法戴口罩，推測可能因此染疫，而她也轉達醫師的話，表示病毒已經存在我們周遭，努力防疫只是減低感染風險，不保證完全不被感染。

(中時新聞網)