蔡凡熙日前剛殺青電影《再說一次我願意》，旋即投入全新影集《我家浴缸的二三事》拍攝，劇中與禾浩辰詮釋「人魚兄弟情」。為爭取《浴缸》突破性演出，2人全豁出去，蔡凡熙在寒冬中將脫得只剩內褲，欲爭取「美男魚」角色的禾浩辰，在和製作人毛穎潔見面時，脫口說出：「我下面很厲害！」

蔡凡熙和禾浩辰雖為柴智屏旗下同門師兄弟，但兩人不曾合作，兩人首度在《浴缸》飆戲，蔡凡熙笑說：「我可是不會讓師兄喔」。他飾演工具人高中生「趙龍杰」，一改以往陽光男孩形象，表現出外表厭世、內心波濤洶湧的反差感，直言面臨演技上相當大的挑戰。

禾浩辰看完故事大綱後立即迷上，為爭取難得一見「美男魚」角色，不畏製作人提醒、角色比一般演出辛苦10倍，從開拍前的潛水訓練、到正式拍攝時的海底攝影，在寒冬忍受低溫，禾浩辰直言不怕冷：「我下面很厲害！」語畢發覺這說法怪怪的，害羞補充說：「不是啦！我的意思是我的核心肌群很強，腰力很好，演人魚沒問題。」

同門的蔡凡熙（左）、禾浩辰首度合作戲劇。（羚邦集團提供）

影集《我家浴室的二三事》蔡凡熙（左）和禾浩辰詮釋兄弟情。（羚邦集團提供）

《我家浴缸的二三事》由香港羚邦集團首部斥資新台幣5000萬元、改編自日本漫畫家Itokichi同名漫畫的自製影集，22日於觀音高中舉辦開鏡儀式，其動畫2014年在日本首播時成為當季最熱話題作之一。

製作人毛穎潔表示，《我家浴缸的二三事》以電影規格打造每集時長30分鐘共計12集的精緻影集，由知名作家H改編、資深攝影師張熙明首度執導，電影《第九分局》製片趙天豪及董妍玫邀集《逃出立法院》攝影指導蔡旻翰、《狂徒》美術指導羅文璟、《紅衣小女孩2》造型指導宋冠儀一手打造《浴缸》堅強製作團隊。

《我家浴缸的二三事》集結青春、愛情、奇幻元素，描述邊緣工具人高中生趙龍杰（蔡凡熙飾）在唯一的親人爺爺過世後，莫名其妙被海中小霸王「美男魚」李仁宇（禾浩辰飾）給纏上，為尋找將仁宇送回海裡的方法，兩個冤家不得不展開祕密的同居生活，進而踏上一段荒謬又療癒的成長之旅。

《浴缸》正式開鏡，導演張熙明（左起）、校長林振清、男主角禾浩辰、製作人毛穎潔、女主角劉主平、演員溫慶禹、男主角蔡凡熙、演員洪至賢、演員張碩航、監製何存忠出席。（羚邦集團提供）

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