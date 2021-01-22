元大金控暨元大文教基金會與明道國小日前共同舉辦「公益贈書 快樂閱讀」活動，元大除了贈送《花心漢字 字獨遊戲本》給該校學童，更邀請作者于美人到場，分享書籍的使用方式，透過遊戲鍛鍊學童的表達能力及識字技巧。

元大金控暨元大文教基金會長期關注偏鄉教育議題，致力將教育資源普及到台灣各角落，讓資源困頓的學童也能擁有學習機會。本次挑選知名媒體人于美人撰寫的《花心漢字 字獨遊戲本》贈送給明道國小，該校雖位於台北市文山區，校內學生多數為經濟弱勢家庭及新住民，期待藉由閱讀的力量，豐富學童的生命厚度。

明道國小校長匡秀蘭表示，于美人老師用深入淺出的方式帶領學童進入文字的世界，讓他們對文字特別有感，這堂課肯定也是學童人生中印象最深刻的學習之一。參加活動的饒同學開心地說：「很喜歡上于美人老師的課，跟學校教的都不一樣，不僅能夠激發我的聯想力，更帶我認識許多國字！」

(旺報 )