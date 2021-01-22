桃園市議員王浩宇的罷免案通過後，緊接著就是2月6日舉行的高雄市議員黃捷罷免案，持續引發外界高度關注。對此，宅神朱學恒今日接受專訪，對於罷捷結果，鐵口直斷表示，不會通過，難度太高。

朱學恒今（22日）在網路時事節目《POP撞新聞》上表示，黃捷的罷免案不會過，他相信國民黨和罷捷團體一定會將罷免票動員到最高，但綠營也會催票，雙方的高度藍綠對決將把罷免和反罷免的票都衝出來，結果將和王浩宇罷免案的結果不同，王浩宇之所以罷免成功，還有自身的人和問題，但黃捷沒有這個問題，所以他才會認為罷捷不會過。

對於黃捷罷免的最好結果，朱學恒認為，罷捷團體要抱持「一寸山河一寸血」的犧牲奉獻精神，就算知道罷捷失敗機率很高，也要讓這場罷免投票結果是「雖敗猶榮」的局面，這才能將力量轉移到罷免基進黨立委陳柏惟的身上。

朱學恒建議，罷捷團體的策略，首先要把門檻標準放低，先突破黃捷得票門檻後，再慢慢把標準放高，這樣才有可能成功，否則真的很難成。同台的主持人黃暐瀚則認為，罷捷的確很難成功，但並不是沒有成功的機率，不過還是要觀察局勢的發展。

至於罷免陳柏惟議題，朱學恒認為，二階連署應該會過，因為陳柏惟的嘴巴太邱了。

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(中時新聞網)