據美國航運代理商估計，全球至少短缺50萬個貨櫃，預期海運運費還有調漲空間。每1櫃都彌足珍貴的現在，丹麥貨運業者快桅(A.P. Møller-Mærsk Gruppen，或音譯為馬士基)廈門-洛杉磯線旗下馬士基埃森號(Mærsk Essen)因遇惡劣天候，750個貨櫃落海。快桅已證實此事，表示仍將於預定時間22日駛抵洛杉磯，船員全都平安，到港後會再清點。

糟糕的是，損失的貨櫃可能不只此數，因為除了落海的以外，留在船上的也可能因為疊層塌陷受損。索賠顧問公司提供的報告指出，「可能有多達750個貨櫃丟落在舷外，因此也有很大可能性，還留在船上的部分貨櫃在受影響的疊層中塌陷或損壞，須卸下或重新放置。」此事故讓快桅集團在周四(21日)丹麥股市下跌1.91%，報14880丹麥克朗。

由於到港後清點也要時間，運力達13100櫃的馬士基埃森號可能必須在洛杉磯滯留，除對船上所有對時間較敏感貨品有影響，也會影響已經吃緊的整體航運物流。據快桅集團聲明，該事故在1月16日、北太平洋海域發生，並且已經針對受影響客戶緊急制定溝通計畫、啟動索賠流程。

快桅事故可能讓缺櫃、港口壅塞情形更加嚴重。之前有台灣的外資法人分析，缺櫃和港口壅塞的問題仍難緩解，再加上美國存貨量仍然很低及美國總統拜登提出的刺激計畫可能會進一步提振美國零售額，預估海運市場將較以往更熱絡，整體市況有利航商的換約談判，並使獲利向上修正。

台灣股市貨櫃三雄在月初高點後均有雙位數大幅修正，長榮、陽明甚至修正幅度相較高點都超過30%，但繼昨(21)日反彈後，今日受惠於台積電下殺、資金轉移，與快桅消息影響，走勢恢復兇猛，長榮收漲9.03%，報35元；昨一度觸及漲停的陽明今收漲8.39%，報22.6元；修正幅度最小的萬海今也收漲4.92%，報44.8元。

另據《中國時報》報導，交通部航港局已邀集經濟部、農委會成立跨部會「國際海運平穩工作小組」，希望透過相關產業公協會彙整盤點商品需求，列出優先順序，再以「國輪挺國貨」原則，協調國籍航運商增加班次貨艙位供給，並加速新船投運時程。同時也會有專門的資訊平台讓包括航班、運價所有資訊更加公開透明，協助託運業者與航運業者接洽。

不過，缺櫃和北美各大港口壅塞、必須排隊卸貨，都是無法改變的事實，交通部所提4大措施也未涉及運價，海運目前屬於賣方市場、運費調漲都是市場機制，政府難以干預，預期對航運業者獲利並不會受到太大影響。

(中時新聞網)