一名網紅本月18日在IG發文，控訴自己入住台南晶英酒店時，一名房務員進門打掃後，包含一整袋化妝品以及愛馬仕皮夾全都不翼而飛，通報酒店後，酒店還對此調閱監視器，證明房務員是在房內有住客的情況下打掃完畢的；至於該名網紅則認為，酒店方針對這起事件沒有給出應對方式，所以才會在社交平台發文，目前雙方說各話。

該名網紅透露，當天入住台南晶英後，房務員進門打掃，豈料打掃完畢，她就發現不久前買好的化妝品以及愛馬仕皮夾全都不翼而飛，而且袋子內的小贈品還被人丟到飯店內部的回收桶，她還控訴，飯店遇到這樣的事情，沒有給出應對方案，還一直叫她報警解決，讓她忙了一整天。

據《自由時報》報導，台南晶英表示，當網紅的控訴文在網路上傳開後，那時進門打掃的房務員還因為這樣嚇哭了，並強調當天是在房客的要求下進房打掃，全程房客都在房內，停留時間大約是5分鐘，而且從房間出來到垃圾場的監視器畫面，也沒看到房務員有任何可疑舉動，告訴網紅後，對方仍不願接受這樣的說法，最後只好請她報警處理。

目前案件已交由檢警調查，台南晶英酒店總經理李靖文也力挺房務員，表示就算自掏腰包也要捍衛員工的清白，不惜請律師打到三審。

而在相關報導露出後，網紅再度發文，強調自己並未指明是特定人物去「偷東西」，加上自己遺失物品為真，所以沒有打算刪掉那篇控訴文，她同時也還原遺失東西後所發生的情況。

網紅表示，事發當下已經請夜班經理以及一名女員工，在房內進入地毯式搜索，結果什麼也沒發現，反倒是在飯店內部回收區發現部分殘骸，而當時夜班經理便說出「誤丟」的說法，豈料白天主管接手後，卻改口當時丟掉的是空盒。

網紅表示，自己並未向報導中所說的，一口咬定是誰拿走了東西，並說：「因為也可能像房務說的誤丟，然後誤丟後再被其他識貨的人撿走，也是有可能。」她強調，自己並沒有在針對誰或是詆毀誰，唯一想做的就是得知真相、得到一個答案。

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(中時新聞網)