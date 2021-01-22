農曆新年將近，民眾要小心自己的荷包，台中市警方去年底接獲一起詐騙案件，以民眾涉及洗錢案必須監管帳戶為由，要面交存款以免無法動支戶頭，由民眾與警方配合，約定詐欺犯嫌見面交付存款計畫逮捕犯嫌，果然順利將詐欺犯嫌逮捕，險遭騙的黃姓女子日前寫1封感謝信給水湳派出所，感謝警方保住存款讓民眾安心過好年。

台中市警第五分局水湳派出所，去年底接獲黃女報案，指稱接到陌生男子稱其涉嫌洗錢案的詐騙電話，須暫時監管黃女名下的帳戶，並與黃女約定面交戶頭內的40萬元，警方在接獲黃女報案後，告知黃女此為詐騙手法，並請黃女配合詐欺犯嫌面交。

黃女跟犯嫌約定面交地點後，由警方在附近變裝埋伏等待，等待一會後，注意到一名年輕男子朝著黃女走去，警方研判這名男子應是嫌犯，待男子向黃女拿取「現金袋」後，埋伏在最靠近犯嫌的警員吳東沛隨即從附近的夾娃娃機店衝出將犯嫌壓制，其他警力也趁勢一擁而上將犯嫌上銬逮捕，順利將這名涉嫌詐欺現行犯28歲楊嫌查獲。

為了感謝警方的辛勞，黃女日前寫了封感謝信送到水湳派出所，感謝當日負責現場指揮，勇敢壓制犯嫌的警員吳東沛，當時讓黃女印象深刻。第五分局代理分局長劉永昌嘉許同仁的破案效率，提昇警察打擊犯罪不法的形象。

(中時 )