台灣經濟確實站穩了！鄧白氏（Dun＆Bradstreet）今（22）日公布的2021第一季「台灣企業樂觀指數」，顯示超過六成的受訪企業，預期今年的第一波銷售量、新訂單和淨利潤，統統可以增加。

鄧白氏全球首席經濟學家阿倫．辛格指出，今天公布的指數總數是2020年12月進行調查的，當時的數據顯示經濟剛剛站穩，雖然台灣製造業似乎受到疫情大流行的影響較小，而調查結果來看，與2020年第三季、第四季相比，2021年第一季製造業受訪企業的樂觀指數再度上升。

2021第一季「台灣企業樂觀指數」的各項參數中，改善最佳者是訂單狀況，64％的受訪企業預期訂單會進一步改善，相較起來，2020年第四季該值為40％，2020年第三季為25％。

除了製造業，金融和保險服務最為樂觀，飯店和餐飲仍最不樂觀。鄧白氏今天也公布，全新開創的「新冠疫情影響指數」，協助全球企業增進對當前疫情會如何影響既有客戶和潛在客戶的洞察。

(工商 )