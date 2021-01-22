拜登周三在宣誓就任美國總統後後立即履行其競選承諾，簽署了行政命令撤銷美加Keystone XL油管建造計畫的許可證，受此打擊，負責該項目建造工程的泛加拿大能源公司（TC Energy Corp.）宣布將停止Keystone XL油管建造工程，未來數周將裁減逾1000名營造工人。

拜登此舉將使陷入困境的加拿大原油產業再遭重創，尤其是該國的能源重鎮艾伯塔省（Alberta）更是首當其衝，數千人可能因此丟掉工作。

泛加拿大能源公司的Keystone XL計畫負責人普萊爾（Richard Prior）表示，這將對基礎設施開發商發出令人擔憂的信號。他並表示，未來幾周該公司將開始停止美國抽油站據點的建設，並關閉該項目中加拿大的部分。

分析師表示，隨著KXL退場，泛加拿大能源必須尋找新的方法提高未來5年的獲利，但未來不再成為反對加拿大油砂開發之環保人士眼中釘，也可能為該公司帶來好處。

周四在多倫多市場，泛加拿大能源公司股價收漲2.34%，收復本周早些時候因消息曝光時下跌的部分失土。

(時報資訊)