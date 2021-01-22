根據日本連鎖商店協會(Japan Chain Stores)最新數據，使用同一家店做為比較基礎上，日本2020年超市售貨營業額，較2019年成長0.9％。這是五年以來第一次出現，主因是民眾避免在外染疫，在家用餐人數大增所致。

2020年內，根據統計包括56家業者在內的全部超市營收，共計為12.76兆日元，約1233.4億美元，年增率為2.6%。

該份報告顯示，儘管同家商店的食品銷售額增加4.7％，但服飾方面卻下降16.9％，這是因為居家遠端辦公，上班服裝需求減少。

除了疫情影響外，消費稅增加也是另一個2020年超市業績增長的因素。因為受2019年10月，全日本消費稅要從8％增至10％，導致買氣順延至2020年。

根據這份資料，僅僅在上個月一個月的時間，同家超市的業績就比2019年同期要成長2.7％。同時，這也是連續第三個月出現成長現象。

(時報資訊)