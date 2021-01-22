友達(2409)SunVeillance太陽能智慧雲端監控解決方案取得台電「配電級再生能源管理系統Distribution Renewable Energy Advanced Management System (DREAMS)」認證。友達率先成為再生能源監控設備雲端資料系統首批合格廠商，全方位太陽能電廠解決方案符合台電對資安的高標準要求，除了整合太陽能電廠既有監控平台，降低案場建置成本，對接台電配電級再生能源管理系統，並享有後續系統更新服務，讓電廠維運無痛升級。

台電預計2025年時再生能源發電占比達20％，其中太陽光電設置容量需達到20GW。為有效達到發電目標，並提高整體配電網強韌能力，台電特別發展「配電級再生能管理系統」，調控配電以維持穩定供電，未來大規模太陽能電廠皆須串接自身系統與台電DREAMS系統，避免大量的太陽能發電併入電網時造成電壓震盪，影響供電品質。

友達整合SunVeillance雲端監控以及台電DREAMS系統，通過DNP3.0傳輸格式並採用VPN（Virtual Private Network）技術，阻絕未經授權系統侵入，確實控管網路安全。

此外，友達SunVeillance太陽能智慧雲端監控解決方案對於變流器具有高度相容性，可支援市面上超過9成的型號。透過即時監控太陽能發電狀況，快速診斷潛在或異常問題，進行現場維運作業和預防措施，以確保系統發揮最大效能。

友達指出，自2008年起投入太陽能事業，除了提供高品質與高可靠度模組產品、EPC統包工程及維運服務外，更開發SunVeillance太陽能智慧雲端監控解決方案，內含：雲端監控系統、資料收集器、連線設定服務、雲端監控系統網站、無線IoT感測樹以及手機行動應用程式等項目，能滿足屋頂型、地面型及水面型等電廠不同需求，開創電廠營運新模式。

(時報資訊)