嫌犯在停車場刷卡機上裝上側錄設備，盜取內碼後製成偽卡盜刷。（林郁平攝）

46歲廖姓男子與38歲溫姓女友，專挑台灣聯通、中興嘟嘟房等有配合銀行信用卡優惠的停車場，以溫女從國外網站購買來的設備裝在繳費機刷卡處偷偷側錄，尤其是轉運站、醫院等交通、人潮流量較大或無人看管的停車場，更為兩人下手目標。廖嫌側錄被害人信用卡內碼後製成偽卡，再到各百貨公司盜刷APPLE商品、金飾珠寶等高價商品再銷贓變現，共造成10多家銀行受害，損失金額達1000多萬元，被害人數高達150人。

警方調查，廖嫌作案均會戴黑框眼鏡、帽子、口罩等，造成辨識身分上的困難，此外，還會刻意繞路、避開監視器鏡頭、買單程票搭捷運等，逃避警方追查。

經台北地檢署檢察官高文政指揮刑事局偵查第七大隊、新北市海山分局、北市刑大、信義分局共組專案小組，擴大調閱上百支監視器後，將兩嫌拘提到案，查獲涉案信用卡及相關卡片35張、信用卡側錄機4台、信用卡側錄工具、筆記本、存摺、手機、盜刷商品Airpods Pro 耳機、筆記型電腦2台、做案偽裝用眼鏡、涉案外套、背包、帽子等贓證物，初估兩嫌將贓物變現得手500多萬元，全案刻擴大偵辦中。

(中時 )