南投縣國姓鄉北港村、石門村、南港村多條產業道路，面臨道路顛頗及路寬不敷使用的困境，22日南投縣長林明溱前往會勘，表示會和縣府工務處相關單位討論，積極完成道路改善工程。

林明溱指出，國姓北港村樟湖產業道路及北圳巷道各有1．5公里及1．4公里長路面有改善需求，實地看過後決定由工程測設單位調查需要修補的路段，儘快施工。投縣府工務處表示，畢竟路面有好有壞，若全段重鋪經費恐高達500萬元，所以調整為局部修補，節省經費也加速施工。

針對投84線國姓路九芎坪橋旁，鄉民反映的路旁排水涵管堵塞，大雨水流漫溢路面，嚴重影響行車到交通安全，且有危及下方農田人家之虞。林明溱指出，將請工程單位研究將涵管改採明溝方式重築，直接將溝水引往九芎坪橋下野溪，就能徹底解決這段路溝排水不良的問題。

22日上午林明溱亦到國姓市區中興路，該段道路投縣府已完成從國姓老街口到成功路的路面更新改善，對比相鄰十多年未整修的成功街以北路段，路面確實有不少破損，原工務處僅測設100公尺路面重鋪，會勘後決定一次完成300公尺，經費也從100萬元增加到300萬元，會責由工務處不分段一次施工徹底改善。

而南港村龍南道路中段尚未鋪設混凝土路面，林明溱說，將動支約200多萬元，優先加鋪800公尺長寬4公尺寬的混凝土路面；至於地方爭取的擋土牆部分，目前應無立即危險，擬研議後再決定是否增設。

(中時 )