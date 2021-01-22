苗栗縣大湖地區正值草莓溫泉季，每逢周末假日均大塞車，警方預估年假期間將有10萬車次湧入大湖、泰安等觀光風景區，這波出遊熱潮將在大年初三、四達到最高峰，為監控交通路況，近期實施即時影像測試，屆時運用此系統做為交通疏導參考，另外大湖聯合護莓隊今年也擴大編組，防制草莓宵小。

農曆春節將至，受疫情影響大湖採草莓因屬戶外開放空間，意外成為國旅爆紅行程，大湖警分局指出2020年農曆年假期間，初一至初五約有2萬1000車次湧入大湖地區，今年受疫情影響，國人無法出國旅遊，預估今年大湖地區將湧入比往年更多人潮，2月14、15日將達最高峰。

大湖聯合護莓隊今年擴大範圍編組，以互補互助方式服勤，期盼提升防治功效。（大湖警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

因應國旅爆發，大湖地區採草莓、泡溫泉正夯，大湖警分局測試即時影像系統，屆時做為調整交通管制疏導的參考。（大湖警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

為維持交通順暢，大湖警分局22日表示，目前已先測試即時影像系統，屆時將運用此系統監測並回傳台3線與苗62線的路況即時影像，提供現場指揮官派遣警（民）力及規畫疏導動線參考，適時調整疏導管制作為，有效疏導觀光車潮，呼籲用路人務必配合現場交通管制疏導。

大湖是草莓之鄉，草莓具高經濟價值，農會初估每年產值達10億元以上，避免受到小偷覬覦，「大湖聯合護莓隊」今年由大湖鄉大寮守望相助隊，擴大至栗林、義和、武榮及獅潭鄉竹木、新豐、豐林、永興、新店等守望相助隊，統籌規畫莓園巡守勤務，以互補互助方式服勤，期盼提升防治功效。

(中時 )