農曆春節將近，因應除舊佈新的購物需求，即日起至1月24日止，夢時代全館指定櫃消費滿2,000元贈200元電子特別券，持icash Pay消費再享10% OPEN POINT回饋。

與此同時，夢時代三樓蛋型空間現正舉辦「品生活居家展售會」，集結OSIM舒壓按摩椅、瑞康屋精美廚具、iRobot掃地機器人及playboy純棉床包等逾百款商品，折扣最低3折起，另自1月25日至2月3日，指定消費滿5,000元贈500元電子特別券，趁此檔添購家用新品，相當超值划算！

夢時代三樓蛋型空間現正展出OSIM全球首創的5感養身椅，該款按摩椅採用AI壓力監測，透由專屬APP追蹤身體緊張度，再以擬真手感的科技按摩，紓解身體壓力。同時，現場還可體驗機能沙發OSIM 8變小天后，五款新春限定色，加上體積適中，可輕易融入不同風格的居家空間中。活動期間，消費OSIM按摩椅滿10萬元，贈送價值3,680元的玫瑰毯禮盒，限量15份，贈完為止。

夢時代表示，觀察近期消費行為，民眾享受在家烹調的樂趣，並格外關注野餐與健身等話題，夢時代為期14天的「品生活居家展售會」，邀請瑞士國寶級鍋具「瑞康屋」，於周末期間舉辦「食光旅行」廚藝料理秀及野餐日記體驗會，展示烹煮鱘龍魚、居家派對、野餐派對等料理教學，活動可洽5樓瑞康屋報名，報名成功即贈食光旅行筆記本，內含價值逾萬元優惠券，每場活動再加碼專屬優惠，名額有限，有興趣的民眾，敬請把握！

品生活展售會配合夢時代以下優惠活動：

一.1/21-1/24 全館指定櫃消費滿2,000元贈200元電子特別券，限量24,500份。

二.1/21-2/23持icash2.0或icash Pay不限金額消費，享10% OPEN POINT回饋，每卡/每戶回饋上限500點。

三.1/21-2/3 持華南夢時代聯名卡消費滿5,000元，贈100元電子抵用券，限量2,000份。

四.夢時代OPEN POINT點數1點抵1元，另自1/21至1/27夢時代「升級會員」扣抵25點OPEN POINT點數，可兌換50元電子抵用券(限量2萬份)，展售會消費皆可折抵使用。

(工商 )