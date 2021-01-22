衛生福利部桃園醫院院內感染群聚事件擴大，有媒體詢問陳時中，若未來國際上疫苗難買，若大陸免費提供、或是民眾施打陸製疫苗後，指揮中心能接受嗎？陳時中說，大陸疫苗不是要不要的問題，而是我國法規不允許，因為製造流程沒有經過查驗。

至於疫苗的有效性，陳時中說，未來不會因為民眾打了陸製疫苗而不讓他進來，主要還是看相關報告結果。他也引用世界衛生組織（WHO）的說法，用打過疫苗的證明來當出入境證件，恐怕不宜。

(中時 )