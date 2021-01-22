蔡英文總統今（22）日訪視嘉義縣民雄中科院民雄航太基地及無人機 AI 創新應用研發中心。蔡總統致詞時表示，航太產業是非常複雜的高科技產業，需要投入龐大的資源，一定要中央、地方政府及民間來共同努力，擔任總統之來，就將國防航太產業列入「5加2產業創新計畫」，透過政府的力量增加民間的動能。

國家中山科學研究院於民雄森林公園向總統簡報說明民雄航太基地的發展構想及執行期程，將於基地內推動「無人機研發測試驗證中心」與「航太相關發展」，利用嘉義縣多元的地理環境，可發展成為亞洲及國際級「無人機測試驗證場域」，吸引國外的在台投資；國機國造的推動，不僅把訂單留在國內，留住台灣航太研發的能量，更為航太產業的未來打下基礎。

此外，嘉義縣政府活化原台體大太保校區作為無人機 AI 創新應用研發中心，並規劃產業專屬空域，讓廠商即研即測，將能加速廠商的研發效率及進程，提升我國無人機研發技術水準；現場廠商也以75台無人機進行表演，排出「TAIWAN」、「小英」等圖樣，令現場貴賓忍不住拍手，大力稱讚精湛演出。

「嘉義縣發展的晚，更該讓最進步產業進駐嘉義，這是嘉義縣最大的期待與希望！」嘉義縣長翁章梁指出，去年5月嘉義縣政府與中科院聯手提案，向行政院爭取將國家級無人機研發驗證測試中心設在中科院民雄航太園區。

今年1月，嘉義縣政府再與中科院向行政院提案「無人機產業創新與研發測試驗證推動計畫」，翁章梁說，計畫羅列無人機應用推廣、台灣無人機學校、國際合作與產業發展、無人機測試驗證場域等相關工作項目，將能群聚台灣無人機國家隊，促進國內無人機產業進入國際市場。

翁章梁同時表示，希望中科院協助加速民雄航太開發期程，以促進嘉義縣就業多元性及經濟發展；蔡總統在聽取民雄航太基地及無人機 AI 創新應用研發中心相關簡報後，表示政府會持續支持嘉義縣成為航太與無人機發展重鎮，將能帶動嘉義縣及周邊縣市發展，並將協助我國無人機及航太產業走向全世界。

(工商 )