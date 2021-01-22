友達SunVeillance太陽能智慧雲端監控解決方案更成功取得台電「配電級再生能源管理系統Distribution Renewable Energy Advanced Management System （DREAMS）」認證。友達率先成為再生能源監控設備雲端資料系統首批合格廠商，全方位太陽能電廠解決方案符合台電對資安的高標準要求，除了整合太陽能電廠既有監控平台，降低案場建置成本，對接台電配電級再生能源管理系統，並享有後續系統更新服務，讓電廠維運無痛升級，輕鬆管理。 配合政府綠能政策，台電預計2025年時再生能源發電占比達20%，其中太陽光電設置容量需達到20GW。為有效達到發電目標，並提高整體配電網強韌能力，台電特別發展「配電級再生能管理系統」，調控配電以維持穩定供電，未來大規模太陽能電廠皆須串接自身系統與台電DREAMS系統，避免大量的太陽能發電併入電網時造成電壓震盪，影響供電品質。 友達憑藉豐富的太陽能案場管理經驗，以及投入近10年的監控軟體開發團隊，成功整合SunVeillance雲端監控以及台電DREAMS系統，通過DNP3.0傳輸格式並採用VPN（Virtual Private Network）技術，阻絕未經授權之系統侵入，確實控管網路安全。此外，友達SunVeillance太陽能智慧雲端監控解決方案對於變流器具有高度相容性，可支援市面上超過九成的型號。透過即時監控太陽能發電狀況，快速診斷潛在或異常問題，進行現場維運作業和預防措施，以確保系統發揮最大效能。透過友達一站式解決方案，太陽能電廠能整合既有監控平台，降低建置成本，不僅符合台電系統對接需求，同時享有完整的服務解決方案。 友達自2008年起投入太陽能事業，擁有統籌及整合電廠專案關鍵角色的能力及經驗。除了可提供高品質與高可靠度模組產品、EPC統包工程及維運服務外，更開發SunVeillance太陽能智慧雲端監控解決方案，內含：雲端監控系統、資料收集器、連線設定服務、雲端監控系統網站、無線IoT感測樹以及手機行動應用程式等項目，能滿足屋頂型、地面型及水面型等電廠不同需求，開創電廠營運新模式。期望透過台電DREAMS認證合格，持續為客戶創造優異的能源效益，與合作夥伴共同開創綠色商機，以具體行動支持再生能源，共創環境永續雙贏。

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