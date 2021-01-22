部立桃園醫院群聚案截至昨日共累計10人確診，中央流行疫情指揮中心今再公布國內新增2例本土COVID-19確定病例，其中1人為護理師案852曾照護的住院男病患(案881)，1人為該病患的60多歲的大女兒(案882)。男子已高齡90幾歲，是國內最老病患，隔離期間到長庚看牙時發燒、肺浸潤才發現染疫，大女兒則是在他確診後接受接觸者採檢後檢出。

指揮官陳時中表示，今天新增的2名本土個案都是案852衍生出來的病人和病人大女兒，其中的病人是在醫院接受按852照顧的案881，為本國籍90多歲男性，長期臥床，今年1月上旬因其他疾病住院，1月11日採檢結果為陰性，1月11日至14日間由案852負責照護，1月15日出院後返家。

陳時中表示，因案852確診，男子1月16日開始被匡列為隔離對象，隔離期間因牙齒痛，經衛生局安排到長庚就醫，長庚醫護也有採取防護措施，因發現有發燒、肺浸潤等情形，進行採檢後檢出陽性，今日確診新冠肺炎。男子的二女兒、三女兒先前因被列為案852接觸者，進行過採檢，都是陰性，但還需持續觀察。另一名大女兒則是在男子確診後被列為男子接觸者，經採檢後今日確診，為60多歲女性，案882。

男子出院後，因有相關的疾病，沒有被匡列在裡面，不過881剛發病，狀況還穩定。莊人祥表示，男子肺部浸潤，年紀大，有臥床情形，15日出院後，17日2個家人已經被聯絡來採檢，但因為男子年紀大，90多歲又臥床，不太容易被採檢，我們也一直聯繫，剛好後來他有牙痛，主動聯繫衛生局後就醫，經採檢確診，Ct值為15。大女兒則沒有症狀，但Ct值較高，為35.6。醫療應變組副組長羅一鈞解釋，這是因為女子剛開始感染，病毒量還沒提高。

對於2名個案的足跡，陳時中表示，在男子採檢前2天，大家可能會擔心有沒有去過那裡，但因為高齡臥床，不會趴趴走。男子大女兒的足跡則在調查中，初步了解她主要是外出買三餐，因為她已經退休，所以也沒有工作，足跡相對單純，但還要進一步確認。

(中時新聞網)