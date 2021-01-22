【愛傳媒葉元之專欄】我家的門牌忽然被改了！公投連署書要重新填一份嗎？

反萊豬公投連署如火如荼進行中，前幾天有民眾問我，他忽然接到通知，住家門牌被整編，從「54-3號」，改成「54號4樓」，導致地址和填連署書時不同，那已經填好的公投連署，「需要重填一份嗎？」「這時機怎麼那麼剛好？」

經元之詢問新北市選委會及新北市民政局，得到的答案是：不需要重填，「已經填好公投連署的朋友，請不用擔心。」

根據審查公投連署書的程序，中選會在收到公投連署書後，會交給各地方的戶政機關查驗身分，而地址是否正確由戶政機關認定。

戶政科表示，雖然市民的門牌被整編，但仍然會被視為是同一地址，所以身分沒有問題，不管是填新式或舊式門牌地址，連署書皆有效。

至於為何門牌忽然整編，戶政科解釋，因為民國88年10月20日以前，各縣市公寓2樓以上門牌的編釘方式，部份是以「之1號、之2號、之3號、之4號」，分別表示「2樓、3樓、4樓、5樓」。現在全部統一將「之號」轉成「樓」，以利辨識。

新北市去年共完成15萬4000面的門牌整編，並從今年1月開始通知民眾前去換發身分證及戶口名簿。這時間就剛好落在萊豬公投的第二階段連署期間，因此引起已完成連署的民眾緊張。

大家的謹慎，代表大家對公投的重視，歡迎還沒參與連署的朋友，可以到葉元之服務處進行連署，讓我們一起拼公投、護食安。

作者為新北市議員

照片來源：作者提供

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(中時新聞網)