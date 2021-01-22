【愛傳媒簡秀枝專欄】一、前言：為什麼拉烏爾・德・凱澤（Raoul De Keyser, 1930-2012)的作品，值得收藏？！回答這個問題，其實就是畫品與人格。

拉烏爾・德・凱澤是位終生孜矻探索藝術，低調、謙和的藝術生活家，作品尺幅不大，畫題簡單，但承載了他終生去繁就簡的滿滿智慧。在他辭世9年後的今天，重新品賞他的遺作，聆聽他的遺音，倍見哲思，發人深省。

截至目前，所能找到的最後遺音，是2010年由比利時影音專家揚・布朗德爾（Jan Blondeel）採訪錄製的紀念片：《拉烏爾・德・凱澤：歸途也是旅程（Daoul De Keyser: The return is also a journey）》。

人近遲暮，慈眉善目的拉烏爾・德・凱澤，在紀錄片中，流露出面對藝術專業，當仁不讓的格局，然而，他不爭名利、敬謝溢詞，片中的歷歷回憶，盡是他在探索藝術的點滴。這樣的慈靄老人，令人打從心底敬佩。

影片的主持人稱拉烏爾・德・凱澤是比利時藝術世界的「獅身人面像」，因為難以觸及，至高無上，他是位不願接受採訪的大師。

影片上，靦腆入鏡的拉烏爾・德・凱澤，話題從繪畫與藝術的區別開始。他提及畫家與藝術家的差別。「畫家只是賦予色彩，而藝術家則需思考」。他甚至形容藝術家在亞麻布上繪畫，更像是裝點一把椅子，需要動用許許多多的腦筋思考。

當再被問到「繪畫對他來說，意味著什麼」時，拉烏爾・德・凱澤沈思片刻後，他的回答令人玩味不已，「恐怕是要說些我之後需要去質疑的事情」，原來，繪畫是表達，是拉烏爾・德・凱澤對人世間的好奇與質疑。他透過繪畫實驗，一直在探問人生。

那回憶呢，所有美好回憶呢？！拉烏爾・德・凱澤的回答簡單扼要，「我很想把事情保持低調，我不想記得太多！」

「您一生所做過的藝術作品，可看作是完整作品，一份畢生之作！？」

「畢生之作？喔，不，不必這樣，這是豪言壯語」創作實驗超過一甲子的拉烏爾・德・凱澤，把藝術哲思，盡藏在他的應對之間。

二、傳弗蘭德斯遺風 享代因澤城富饒

拉烏爾・德・凱澤於1930年出生於比利時代因澤市（Deinze），一輩子，生活與創作都在那裡。他的父親是木匠，但並不希望他繼承衣缽，14歲就想當畫家，開始無師自通，畫校園操場，可說自學成才。

當他畫了十多年的畫，也小有名氣，但覺得自己很心虛，想進入藝術學院，真正拜師學藝。

1963至1964年間，已經33歲的他進入代因澤藝術學院就讀，跟隨油畫家羅德・拉威爾（Roger Raveel）學習。他想根據學院派的方式作畫，但後來，事與願違，他還是走回自己的作畫方式。

不過，藝術學院就讀的那兩年，是他藝術生涯上的重要關鍵。他的老師羅德・拉威爾，是當地重要藝術前衞活動《新視覺》的領航人，因此他也恭逢其盛，參與了該運動。

這個在20世紀60年代出現的《新視覺》運動，推出一個重要的創作概念，即「重估日常現實」，而那個時間點，正也是歐洲「極簡藝術」風起雲湧之際，對拉烏爾・德・凱澤的創作人生，帶來啓蒙效果，為日後他走向「現實抽象主義」的重要里程碑，同時迎接即將到來的盎格魯—撒克遜繪畫運動（Anglo -Saxon Painting Movement）。

除了「重估日常現實」的概念之外，拉烏爾・德・凱澤的忖時度勢、小題大做的能力極強，他細微觀察周遭，掌握繪畫的歷史，創造出世界級的質量，他擇善固執，找到自己的方式，孤獨走在非主流、總產值很小的路子，謙遜低調，非常動人。

拉烏爾・德・凱澤終其一生，未曾離開過家鄉。代因澤是個純樸鄉村，有著豐富的大自然生態，家鄉的一草一木，對他來說，熟稔深刻。

著名的利斯河（Lys）橫穿小鎭，潺潺水流，訴說著家鄉人的悲喜苦樂，同時，這條河流，也見證了20世紀上半葉弗拉芒表現主義，深受當地藝術家的信頼與喜愛。

拉烏爾・德・凱澤對大自然的覺知，敏銳而深刻，他具備強大的洞察力，舉凡遊雲、天光、風動、麥浪、碧草、綠籬，都是他的觀察指標，心由境轉，自然天成。

拉烏爾・德・凱澤細細咀嚼家鄕風情之餘，他的繪畫創作，始終圍繞著代因澤田園式的山水風光，與現代化建築空間，自然植物景觀，把戰後歐洲小鎮的生活樣貌與情趣，表露無遺。

值得一提的是，拉烏爾・德・凱澤在80年代曾推出《龍捲風》系列，這是他在家鄉泛舟，吸收大地天光水氣的過程，綠野平疇，遠山細流，都被抽象簡化，融合在更強調筆觸與空間的後期作品中，成為他的重要代表作。

拉烏爾・德・凱澤育有二子，早年，家中沒有太多空間，他就在廚房裡畫畫。從廚房和廚房周圍的東西開始，還從窗戶對外遠眺，無處不在，具象世界下的一些抽象作品，就因此而產生。

所以拉烏爾・德・凱澤的畫作，大都建立在真實物件的基礎上，例如，空曠平原、蓊鬱森林、蒸汽火車、代因澤河堤、窗外的猴謎樹、活動百葉窗、屋宇牆腳、不起眼的門柱、球門網，甚至球場的白線，運動員的襪子，都是他信手拈來、小題大作的活素材。

這種以實體作為基礎，衍生出不確定性的形狀，引發空間和圖形的視覺幻象，反而沒有太多敍述性的陳述，他留給觀者無限空間。這也正是拉烏爾・德・凱澤作品，越陳越香，越能得到收藏界的共鳴與喝釆。

他的繪畫，是日常生活的鏡像。他畫故鄉的利斯河（Lys）、足球場、露營、花園，不斷裝修的工作室，其中，最引人注目的，還有猴謎樹（Monkey Puzzle Tree）。

猴謎樹是智利國樹，又叫智利南洋杉（Araucaria Araucana）。這種樹種，有獨特的枝葉外貌，堅硬的樹葉爬滿樹幹與枝條，讓猴子難以攀爬，因而得名。

這種怪樹，錯綜複雜的林葉與深沈顏色，豐富了拉烏爾・德・凱澤的線條與色塊應用，從樹形的變化，一直探索構圖與空間組合，拉烏爾・德・凱澤從1981年到2001年，創作了猴謎樹的數幅作品，極具代表性。在展覽中，一成排的墨綠色猴謎樹，往往是觀者的焦點。

作家伯納德・德沃弗（Schrijver）特別稱頌拉烏爾・德・凱澤成功地使觀者面對他的作品時，必須集中注意力，因為畫中有畫之外，畫布的每個側面，都可能展現出不同視角，他的大部分作品都可以追溯到具體物件，比如說，他的房子，他從窗戶看到的東西，和他在假期裡的所見等等。

拉烏爾・德・凱澤甚至稱自己常在不合時宜的時候畫畫，有時是盛裝準備出門，突然靈光乍現，他總是保持高度警覺，不但創造被靈感激發的機會，同時尊重與迎接靈感的隨時到來。

畫畫的好處，是可以給自己很多空間。有時候拉烏爾・德・凱澤想做一些變化，也時會發出意外，但最後畫面的結果，總是成為他的心境與意念的寄託。

創作，有大題小作，也有小題大作，顯然，拉烏爾・德・凱澤傾向後者，他喜歡細微、重複觀察一些人時地物，然後作最適切的截減升華，留下精髓。

這樣的習慣，來自早年遊歐洲法國時，受到當地老教授的啓發，讓他一生受益。當時他元氣旺盛，喜歡四處環遊，希望結集創意。

但老教授告訴他，與其東找西尋，不如鎖定目標，用心體會。他建議拉烏爾・德・凱澤每天從同一地點出發，走同樣的路線，可以去參觀那個地區的教堂，和牧師聊天，然後走同一條路回去，理由是：「歸途也是一段旅程」。

他被那句簡單真理所打動。縱使歸程路同，心境觀察力如果不同，還是可以把結果，變得非常不一樣，一切又煥然一新。

他衍生了那樣的觀念，在他的殘生裡，無時不緊抓機會，仔細思忖，小題大作，找出道理的真髓。

愛運動，足球場畫素描，草地上畫白線，都是拉烏爾.德.凱澤生活的片段，原來，拉烏爾・德・凱澤透過窗戶。

看到鄰居在綠色草地上，於是，他用白色刷子，勾勒足球場的邊線。然而，因為草地很不平整，畫白線也成為辛苦差事。但那素描，那白線，都不只是現實化的，而是去繁就簡，變得更虛幻。

至於拉烏爾・德・凱澤畫出的是不是白線，其實並非表象，而是兩個概念之間持續著的張力，他將足球場看作一個平面，綠意盎然，足球場就是一幅抽象畫，他做的唯一一件事就是把它非常具體地表現出來，把把足球賦予生命，並以許多不同方式，運用該主題。

他畫邊界狀態，事實上不簡單，他試圖消除一切，直到剩下他所要的一個概念。因此，粉筆線條的繪畫，也成為他的反思與冥想。

他試圖通過研究色彩，探究藝術家和截體之間的關係來重視繪畫。他受到美國藝術運動的啓發，但同時保有自己想法，超越一甲子的藝術人生，幽默自在。

拉烏爾・德・凱澤和其他歐洲二戰後成長的年輕人一樣，酷愛足球運動。足球將戰後割裂的世界，聯繫起來，帶動20世紀全球政治與文化的串聯。

拉烏爾・德・凱澤從客廳可以眺望代因澤足球隊的訓練場，這時，草坪、球門、角球區、襪子，尤其足球場上的白色邊界，都反覆出現在他的作品中。

在波普藝術、極簡主義與觀念藝術盛行的年代，球場的綠茵與白線，啓發了他在布面繪畫與空間運用上的革新。

拉烏爾・德・凱澤第一件足球場與白色邊線的繪畫，完成於1969年，那是他39歲的中壯之年。

然而，2012年逝世前的最後兩件作品，《羅本1&2》，都是荷蘭球星阿爾揚・羅本照片拼貼足球場草坪的繪畫，足見白色線條下的球場，對他的意義深遠。

他沒有畫過肖像畫，謙稱自己沒有能力。只作過剪影。可是他畫賽車手圖片，然後把駕駛員形象破壞掉，截掉賽車手，因為他只考描繪賽車氛圍，用之前畫的側邊，把它分成兩幅畫。他認為，印象比物體本身更能描繪出他的世界。

人體局部的妙用，也是一樣。他拍些照片，自行車比賽。他總是被那些圖像所吸引，其中一名運動員穿的一隻長襪子吸引了他。

該照片有點大，現在只剩下他的腿了。大家看到灰色部分是個安全別針，用來把襪子的上部固定在運動衫底端，但每次展出該畫時，他們都把真的安全別針取下來，所以最後他把它拿下來，只剩下畫布的洞。

他常會用到與可觸及的表面延展性或是與習慣有關的物件，這是他感興趣的。例如，截掉畫布部分的《沃爾特・古德弗魯特Walter Godefroot》作品，就是用了自行車運動員名字。

三、掌國際藝術時潮 走自我實驗小路

不曾離開家園的拉烏爾・德・凱澤，不畫地自限，他師承之外，也懂得眼觀四面耳聽八方，清楚掌握國際潮流，例如，美國抽象表現主義、波普主義、硬邊藝術。因此，至始至終，他都走在時潮的最前端。

拉烏爾・德・凱澤並非全盤接受時潮，他先熟悉時潮內容，有所為，也有所不為，堅持排除怪異部分，就像在波普藝術中，急力迴避消費流行文化。

他在垂手可得的周遭，以運動、野營、建築、園藝，賦予畫面的生動，濃縮20世紀生動的生活氣息，開創了個人風格化的「抽象現實主義」。

日常現實與嚴肅美學之間，理念的高度實驗性和作品的不斷演化，發展出獨特的個人風格。

創作初期，他的作品色彩飽和、圓型塊面，勾線也乾淨俐落，無疑是回應了當時的波普藝術與硬邊藝術。他堅持自己獨特的特質，比起其他人的作品，他的軼事要少得多，僅僅熱中於藝術純粹性的展現。

到了70年代，拉烏爾・德・凱澤在平面創作上，延伸畫布周身四面，超出牆面，成就了繪畫和雕塑的混合體。

此一革命性採索，模糊了平面與立體界綫，與美國同期的極簡主義、觀念藝術的唐德納.賈德（Donald Judd，1928-1994）與約翰.麥克拉肯（John McCracken，1934-2011）相呼應，堪稱一絕。

80年代從形式轉為圖像和繪畫媒界的探究。繪畫的圖底關係，成為他探索的脈絡，單色色域肌里，日漸豐富，筆法游走在點、線、面之間，層層疊加於色彩之上。

這段時間，拉烏爾・德・凱澤有過喪妻的打擊，生活和工作大受影響，作品走向也有了改變。接著，有了更多展覽的互動，他勤跑美術館，努力尋找作品的安頓與展示的適當空間。

千禧年之後的最後十年，拉烏爾・德・凱澤受到疾病影響，他的繪畫尺寸縮小，視角更著眼於身體四周。

因此，巴掌大的一系列微作品，鉅細靡遺，或更多的水彩與小作品，例如，松節油和煙蒂。

一方面，展現藝術對他情緒療癒與穩定的重要性，另方面，他也表現，藝術無所不在，小畫小畫，油彩、壓克力、水彩，都是他承載藝術的工具，無所不在，也無所不可。

四、卓納兩代情 惺惺相惜

疫情蔓延已經年餘，大家逺飛不得，過去大家有趕場不完藝博會、拍賣會或者大小國際展覽，收藏界心境彷佛得到更多安頓，思考也更完整，類似拉烏爾・德・凱澤這種避開鎂光燈，深耕細作的優質藝術家，逐漸被拉回記憶，進入深度的品賞咀嚼。

2021年開年之初，卓納香港畫廊（David Zwirner Gallery）於元月份起，捧出拉烏爾・德・凱澤在華語世界的首展，準備周全，可視之為拉烏爾・德・凱澤與華人收藏界正式結緣的重要起手勢，倍受矚目。

尤其，創作於1989年的立體作品《櫉櫃模型Model for Cabinet 》以及1992年《前方Front》，都是精彩焦點，外加線上展覧《新視野野：致敬 德・凱澤》的同步呈現，明白告訴後人，拉烏爾・德・凱澤如何影響當代藝術家的繪畫創作。

創立於1992年的卓納畫廊，目前已在紐約、倫敦、巴黎、香港設立據點，在全球年度影響力排行榜上，總是名列前茅。

這回在香港卓納畫廊的展覽，正是以卓納家族兩代人的情誼，並邀請同為比利時的知名藝術家路克・圖伊曼斯（Luc Tuymans,1958-）作推薦，格外具說服力。

原來，魯道夫・卓納在家鄉的德國科隆，作最後一次展覽，就是拉烏爾・德・凱澤的展覽，因此與卓納父子，結下兩代交誼的善緣。

大衛・卓納在紐約自立門戶，打造國際連鎖畫廊後，也把魯道夫・卓納精挑細選的拉烏爾・德・凱澤納入代理陣營，1999年正式成為該畫廊代理藝術家。

截至目前，卓納畫廊共為拉烏爾・德・凱澤舉辦過8次個展，其中在他2012年逝世後特別在紐約與倫敦的巡迴回顧展，倍見真情。

卓納家族以兩代人的眼光，共同看好這麼一個安靜內斂的藝術家，不啻是作品的品質保證，這對收藏界來說，是最直接的定心丸，公開背書承諾。

五、遲來桂冠 國際發光

過了蓋棺論定的時候，拉烏爾・德・凱澤的藝術成就，熠熠生輝，越來越受肯定。

首先，在當代藝術國際舞台的光環，要從1992年卡塞爾文獻展，當然已經62歲的拉烏爾・德・凱澤獲得國際關注，也因此被冠上「大器晚成」。

15年後的2007年，第52屆威尼斯雙年展上，再次為77歲的拉烏爾・德・凱澤，封上「寶刀未老」、「當代急先鋒」的桂冠，也是遲來的能量肯定。

另外，國際美術館的收藏，也是背書肯定的亮點所在。例如，美國大都會博物館、卡內基美術館、洛杉磯當代藝術博物館、科隆路德維希博物館、舊金山現代藝術博物館、根特國立當代藝術博覽館等等。

而個展覧巡迴展，也包括倫敦白教堂美術館、荷蘭蒂爾堡德彭當代美術館、比利時根特國立當代藝術博物館（SMAK）、慕尼黑現代藝術館，在在是重要紀錄，足供收藏界參考。

承襲早期的弗拉芒畫派（Flemish School）的遺風的木匠之子，拉烏爾・德・凱澤被稱為「藝術家中的藝術家」，他的作品，隱藏著一股讓觀者長時間沈思的視覺張力，隨著他的逝去，這種感覺越來越明顯。

君子不器，是拉烏爾・德・凱澤的寫照，文青氣質，哲學思辨，氣宇軒昂的一生，展現了無求品高的風範。在吵嚷有餘的硯代社會，公仔潮畫滿坑滿谷，拉烏爾・德・凱澤更顕得「大智若愚」。

「歸途也是旅程」的哲思，成為拉烏爾.德.凱澤一生中，小題大作，藝術探索，永無止盡的寫照，溫馨感人。

總之，在百花齊放，櫻紅柳綠的今天，什麼是值得讓藝術收藏界用心留下來的呢？想必是拉烏爾・德・凱澤終其一生的藝術智慧，特別是熠熠閃光的畫品與人格。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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(中時新聞網)