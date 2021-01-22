【愛傳媒朱宗慶專欄】1月19日一整個下午，在國表藝開了多場會議，從董事會專案小組會議，到三館一團各項工作事項討論，馬拉松式的一場接著一場。

在會議間的空檔，大家也沒有閒下，兩廳院同仁特別邀請我與董事們到今天正式重啟的表演藝術圖書館實際走過一次。

百聞不如親身體驗！這是我這一兩周第二次走進整修過後的表藝圖書館，仍是相當驚艷與感動！

從整個空間上的調整，比起以往更加開闊、舒適與明亮，同時也更符合無障礙的共融需求；除此之外，圖書館最為核心的重點，所有館藏作品，經過大規模的陳列梳理，開架閱覽更加井然有序，也更為深入、多元與豐富！

相信未來不管是做為研究、典藏、或者藝術交流推廣用途，表藝圖書館都可以成為一個相當重要的空間場所；不論是老朋友還是新朋友，都能在這裡找到一個角落，開啟對表演藝術的無限想像！歡迎大家一起走進表演藝術圖書館，一同看見、感受更多圖書館與表演藝術的可能！

作者為打擊樂家、藝術及教育行政工作者、朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監

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(中時新聞網)