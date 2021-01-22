中國在中印爭議邊界東段興建村莊引起印度憂慮，印度陸軍最近決定撤離駐守東北部負責反叛亂和內部安全兵力，並準備在年底前重新部署一萬名士兵專注邊境中國威脅。

印度媒體最近陸續引用衛星圖片，顯示中國正在與印度有領土爭議的阿魯納查省（Arunachal Pradesh，中國稱為藏南）中印實際控制線附近興建村莊且移民實邊，印度擔憂中國可能試圖以此蠶食爭議領土。

中國外交部發言人華春瑩昨天在例行記者會上重申，中國對中印邊界東段地區，也就是藏南地區的立場是一貫的，中國不承認在中國領土上非法設立的「阿魯納查省」，而且中國在「自己領土上開展正常的建設活動完全是主權範圍內的事」。

中國除去年5月初在中印邊境西段的拉達克東部與印度發生部隊對峙迄今無法解決外，印度媒體先前報導，中國更持續沿著錫金到阿魯納查省的中印實際控制線沿線附近強化部署，印度因而跟著強化在這些邊境的基礎建設。

印度斯坦時報（Hindustan Times）今天報導，印度陸軍也準備強化在中印邊境東段的軍事部署。

陸軍司令納拉瓦內（Manoj Mukund Naravane）12日曾說，陸軍正減少在東北地區的任務，轉而強化對外部威脅的關注。

印度東北各省長期受到毛派武裝叛亂團體侵擾，因此陸軍過去在當地的軍力主要的任務是反叛亂及維護國內安全。

不過，在中國的威脅加大後，陸軍在東北的軍力已逐步轉移。一名知情人士說，東北地區目前已撤離3000 名負責反叛亂和內部安全任務的士兵，預計到年底還有7000名士兵會從上述任務中撤離。

此外，印度陸軍也計劃今年年底前將在中印實際控制線東段重新部署一萬名士兵，因應中國的邊境威脅。

專家認為，此舉將有助部隊把精力集中在邊界上，且常規進行訓練。

印度退役中將、前北方軍團司令胡達（D.S. Hooda ）說，計劃把東北的部隊從平定叛亂中撤出是很好的一步，因為現在東北安全局勢完全受到控制，可由當地警察和中央武裝警察負責安全，讓陸軍東方司令部的部隊集中在邊界發揮作用。

在印度強化打擊東北地區叛軍下，去年已有大批叛軍向印度安全部隊投降；根據官方統計，和2018年相較，去年叛亂分子逮捕率增40%，暴力事件減少60%，查獲的違禁品增加140%，讓叛軍資金供應受阻。

(中央社)