【愛傳媒鼎震繼專欄】20多年前在美國待了一段時間，待過三個州，看過美國國小的數學教材，也在圖書館中看到許多寫給孩子、老師、家長的補充教材（甚至還買了一些）。雖說，三個州採用的課本不盡相同，但是五年級開始，美國人教數線與初級代數。當時，在臺灣，建構數學的風暴剛起，數種正反爭論吵鬧不休。我有留下當時的臺灣小學教材，實話說，建構數學實行的前幾年，只因為不要讓學生有壓力學數學，整個課本朝簡單內容編排，整個題目觀念簡單到不像樣子（計算卻很繁複）。

40多年前，我們嘲笑美國人連基本算術都不會。我開始懷疑，臺灣這些學者是不是抄了40年前的美國建構數學來教臺灣學生！當年讓我印象最深的是：美國人已經改動小學教材，在小二時就開始背九九乘法表，甚至美國老師開玩笑說，中國華人數學好，是因為中文對九九乘法表的發音音節非常簡短。比如說：我們說二二得四，三九二十七等，這些發音的音節幾乎等於一個長英文單字的發音。雖然是開玩笑，但是20年前的美國人注意到他們的數學教學要改變，原先不鼓勵背誦的九九乘法表是不恰當的。

是不是我們的數學教育，隨後又會改成像20年前當時的美國一樣？結果真是說中了，現在臺灣的國小二年級開始背乘法表，小六已經有數線和解簡單代數的能力。

要反省的是什麼？我們是不是從來就沒有自己的看法與章程。

老夫讀高中時，項武義、楊維哲等教授編輯數學實驗課本，老實說已經編得非常好，深度也夠。好在那裡呢？主要是上完高中課程的理科學生，很容易銜接大學的課程。特別是項武義等主張應該將部分微積分課程納入高中教材。這造就了以後的高中數學教材改變，而有一陣子大學聯考自然組數學是要考微積分的。

無奈的是：臺灣永遠是考試導向，也永遠有一群不是念理科的專家反對數學教這麼多。近年來的大學入學學測，只考到高中二年的內容。中後段高中的學生白白浪費一年時間沒有好好上高三的數學，也造成中後段大學理科生數學程度嚴重落後。另一方面，菁英學生在一個更小的泳池裡競爭誰游的快，考試壓力不見得變小，同時完完全全失去所謂大學多元入學的美意。

整個20年看下來，我們國家的數學教育真是進步了？教材真的全部是自己編了？只怕仍有許多問號。數學是所有理科的基礎，原本帶有的政治意識色彩是最少的，我們都能把他變的非常奇怪，遑論歷史、國文。

接下來看看歷史！再舉我們崇拜的美國好了。請大家看看他們的國小歷史教材，你會驚訝的發現，所有人類近5000年的歷史他全包括了（從古埃及、中國、希臘等）。美國人不是將所有東西全教給小學生，他是勾勒出一個大輪廓，並鼓勵學生自己深入研究，學著寫報告做專題。天幸美國人不像我們這樣考試，否則他們的小學生要哭了。同樣的，他們的音樂美術課也很精彩，不會像我們臺灣的學生，絕大多數巴哈是誰都不知道，或是中國水墨畫的流派、意象如何欣賞也說不出所以然。所以，當老夫得知，我們將歷史課程中漢朝、三國都變不見了時，心中滋生的困惑比當初推動建構式數學時還大。

怎麼說我們說的都是中文，就算台語、閩南語，這也是古漢文。我們怎樣都和中華文明脫不了關係。有一些人說臺灣族群中絕大多數不是漢人，是平埔族、是南島種族。但是，抱歉，近50年來你說的是中文，再往前推，我們有許多人是清朝治理時祖先的後代，有將近200多年的時間，臺灣的人民接受的是中文以及中華文化的影響。

現在很明顯的是，有人發動文化鬥爭，非得將這部分的中國史砍的愈少愈好。明明是自己長項，可以學得很好的東西，非要往外頭扔，棄之不學，然後撿進來所謂東亞史。如老夫以前在此專欄所提的，人類的演化，合併的主要動力是文化，不是血源。光靠純種血源維持的國家，絕對不會長久。我們怎麼會做這麼奇怪的事，違逆自然驅動力，更何況臺灣惡名昭彰的考試型態，與考試讀書方式，我們絕對會教出來一群非常扭曲懂東亞史的後輩。這是我們要的結果嗎？

類似的情形還有文言文的比例大幅刪減，但是考試還是要考，弄得老師和補習班仍是準備了更多、更奇怪的文言文給學生念。副作用是，大多數年輕學子不讀古文，造成國文程度低下。感慨說一句，讀網路文學、讀愛情故事小說，是沒法增長國文程度的。

更奇葩的是在數學、自然兩科中考題目非常非常長的素養題，美其名是要學生提升閱讀能力，提升文學素質，實際上是本末倒置，刪了歷史、國文課，然後在數學、自然課裏考國文和歷史。如果是這樣，老夫乾脆建議，下次在數學、自然科中加考英文閱讀，這很酷！不僅符合國際潮流，也更有人文素養。

作者為博士、蹇解篇專欄作家。

蹇、解，為易經卦象。蹇為前有阻礙、阻難。既有阻難不通之處，當然需要「解」決。取易經兩卦象，以示目前國家社會所遭逢的困境，應如何解決之道。

鼎、震二字，依易經，鼎，合眾人之力；震，震聾發聵。國家大事，需要大家合作關心，以震聾發聵、監督政府。

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(中時新聞網)